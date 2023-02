﻿Stadtbahnstrecke durch die Sallstraße? Politik lehnt Pläne der Region ab

Bereits vor drei Jahren tauchten Pläne für eine Stadtbahnstrecke durch die Sallstraße in Hannover auf, jetzt ist es wieder so weit. Die Politik in der Südstadt ist dagegen.

Ohne Stadtbahn: Der Verkehr in der Sallstraße ist meist dicht.

Südstadt. Bis zum Jahr 2035 will die Region Hannover den Autoverkehr halbieren und den Anteil des öffentlichen Nahverkehrs und der Radfahrerinnen und Radfahrer am Verkehrsaufkommen verdoppeln. Eine wichtige Rolle bei den Überlegungen spielt die Sallstraße in der Südstadt. Denn im Zusammenhang mit dem Ausbau des Stadtbahnnetzes gibt es jetzt erneut den Plan, eine Stadtbahnlinie vom Hauptbahnhof bis zum Bismarkbahnhof zu bauen – die durch die Sallstraße führen würde.

Schon vor rund drei Jahren hatte die Region mit entsprechenden Plänen in der Südstadt für Unruhe gesorgt, auch jetzt ist die Ablehnung groß. Die Grünen haben weiterhin Verständnis, dass die Region nach Möglichkeiten suche, die an ihre Grenzen gekommene Stadtbahnlinie unter der Marienstraße zu entlasten, sagt ihr Fraktionschef Oliver Kluck. Im Koalitionsvertrag mit der SPD für den Stadtbezirk Südstadt-Bult sei aber eine Ablehnung einer Stadtbahnstrecke durch die Sallstraße klar formuliert, betont er. Kluck, der für die Grünen auch in der Regionsversammlung sitzt, weiß aber noch nicht genau, wie sich Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz die Linie konkret vorstellt.

Bezirksbürgermeister: E-Busse im Fünf-Minuten-Takt

Auch aus Sicht von Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese ist eine Stadtbahnlinie durch die nicht vor allzu langer Zeit sanierte Sallstraße unklug. Er schlägt stattdessen vor, die Buslinie 121 mit E-Bussen im Fünf-Minuten-Takt fahren zu lassen.

Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne (SPD) bezeichnete die Pläne der Region als „groben Unfug“. Als die Sallstraße vor einigen Jahren mit großer Beteiligung der Anwohner saniert wurde, sei von einer künftigen Stadtbahnlinie keine Rede gewesen. Mit der Buslinie 121 gebe es eine gut funktionierende Verbindung zwischen der Südstadt und dem Hauptbahnhof, stellt der SPD-Politiker fest. Hier könne es Verbesserungen geben, wie zum Beispiel eine größere Taktdichte und die Umstellung auf E-Busse oder Wasserstoffbusse, meint Pollähne: „Das wären vernünftige Investitionen in den Nahverkehr.“ Auch die CDU lehnt eine Stadtbahnstrecke durch die Sallstraße ab.

Region will Zahl der Fahrgäste verdoppeln

Wie berichtet, sieht das Szenario der Region Hannover vor, die Zahl der täglichen Fahrgäste in der Stadtbahn von bisher 400.000 auf 800.000 zu verdoppeln. Dazu braucht es mehr Fahrzeuge für die Üstra, einen neuen Betriebshof in Lahe und ein größeres Netz. „Eine massive Nachfragesteigerung ist ohne den Ausbau der Tunnelstrecken möglich“, heißt es im Verkehrsentwicklungsplan – womit eine Wühlerei in Hannovers Innenstadt als möglicher Hemmschuh unterbleiben kann. Richten sollen es Streckenverlängerungen, Lückenschlüsse, Querverbindungen und auf längere Sicht eine Ringlinie. Damit kommt aber auch die Sallstraße ins Spiel.