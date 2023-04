﻿All-Mächtiger! „Planet Unknown“ und andere aktuelle Gesellschaftsspieletipps

Hannover. Das Weltall – und endliche Weiten. Und unendliche Möglichkeiten, dort spannende Spieleabenteuer anzusiedeln. Unser Experte Stefan Gohlisch stellt bei seinen monatlichen Gesellschaftsspieletipps diesmal „Planet Unknown“ und andere Science-Fiction-angehauchte Beispiele vor. Außerdem: Einblicke ins Mäuseleben, eine Parade im märchenhaften Everdell und einen Ausflug ans Meer.

Für Kenner

In der Zukunft müsste man leben. Sind die Ressourcen unseres Planeten erschöpft, sucht man sich einfach den nächsten. Blühende Landschaften in quadratisch-praktisch-guter Form werden kurzerhand – so zeigt es die Schachtelillustration von „Planet Unknown“ – von Raumfähren aus dem Orbit abgeworfen, und dann – so erzählt es die Spielhandlung – geht es nur noch darum, welcher beteiligte Konzern den meisten Ruhm einheimst. Das Wachstum kennt weiter keine Grenzen, nur Gewinner und Verlierer.

Siedeln: Das Cover von „Planet Unknown“. © Quelle: Strohmann Games

Nun, ideologisch sollte man diesen Titel besser nicht abklopfen, aber spielerisch: „Planet Unknown“ ist ein herausragendes Kennerspiel.

„Planet Unknown“ ist ein Legespiel. Gelegt werden Landschaftsplättchen in Tetromino-Form, also aus Quadraten zusammengesetzten Vielecken, auf den runden Planeten, der in ein Quadratraster unterteilt ist.

Eine Besonderheit ist schon der Wahlmechanismus: In der Tischmitte steht eine drehbare Konstruktion, einer Kuchenglocke nicht unähnlich, die „Raumstation“. Sie ist in sechs Bereiche mit jeweils einer kleineren und einer größeren Landschaftsform unterteilt. Allen Mitspielenden ist eine Seite zugeteilt. Wer dran ist, dreht die Station beliebig. Dann nehmen alle ein Teil aus dem ihnen zugewiesenen Sektor.

Und sie dreht sich doch: Die Plattform, aus der die Landschaften genommen werden. © Quelle: Strohmann Games

Alle Plättchen zeigen jeweils zwei Landschaften. Die korrespondieren mit Ressourcen, die auf Skalen dokumentiert werden. An verschiedenen Stellen gibt es Boni, die von Zusatzzügen über technologische Errungenschaften (und damit den Zugang zu Sonderregeln) bis zu Bonusplättchen reichen, mit denen sich Lücken auf dem Planeten schließen lassen. Eine Sonderrolle nimmt die Roverleiste ein. Rückt man dort voran, darf man erst ein, dann zwei Fahrzeuge über den Planeten bewegen, die punkteträchtige Rettungskapseln und lästige Meteoriten einsammeln.

Am Ende geht es um Medaillen. Die gibt es am Spielende für alle komplett gefüllten Spalten und Reihen des Planetenrasters, für den Fortschritt auf den Ressourcenleisten und für Zielkarten – jeweils eine liegt zwischen zwei Teilnehmern und belohnt die Person, die zum Beispiel am meisten Grünflächen angelegt hat.

Vorwärts geht’s: Blick auf einen „Planet Unknown“." © Quelle: Strohmann Games

Allein dadurch ist „Planet Unknown“ enorm abwechslungsreich und belohnt unterschiedliche Strategien. Und das ist nur das Grundspiel: Alle Planetentafeln und alle Tableaus mit den Ressourcenleisten haben Rückseiten, die für andere Konzerne beziehungsweise andere geologische Besonderheiten und, damit einhergehend, forderndere Regeln stehen. Es dauert, bis alle Möglichkeiten (Ereigniskarten ...) entdeckt sind, und dann ist noch viel Raum für Erweiterungen.

Das alles schafft „Planet Unknown“ mit zugänglichen Mechaniken: Raumstation drehen, Plättchen legen, Ressourcenmarker bewegen. Es ist ein Kennerspiel, aber ein niedrigschwelliges.

Eines, das sich am besten zu dritt oder viert spielen lässt. Der Solomodus ist eine Denkaufgabe, das Duell vermeintlich strategischer, aber vor allem schwerfälliger. Bei mehr als vier Personen stößt man an logistische Grenzen: „Planet Unknown“ ist so üppig ausgestattet, dass schon eine Vier-Personen-Partie gängige Spieltisch gut füllt.

Ryan Lambert, Adam Rehberg: „Planet Unknown“. Strohmann Games, für eine bis sechs Personen ab zehn Jahren, etwa 60 Euro.

Mehr Science-Fiction-Spiele Science-Fiction-Spiele werden immer beliebter. Das liegt zum einen daran, dass Fantastik längst die Nerdnische verlassen hat, aber auch daran, dass sich hier Dinge darstellen lassen, die im historischen Kontext inzwischen zu Recht als problematisch empfunden werden. Im All kann halt noch ohne größeres schlechtes Gewissen erobert und kolonialisiert werden. Eines der frühen deutschen Autorenspiele aus diesem Bereich stammt vom großen Klaus Teuber. „Die Sternenfahrer von Catan“, eine eigenständige Abwandlung seines Jahrhundertspiels, ließ 1999 erstmals relativ friedlich das All besiedeln. Motor waren die Raumschiffe der Spielenden: dreidimensionale Objekte, an die sich alle Verbesserungen befestigen ließen. Unlängst kam eine Neuauflage, „Catan – Sternfahrer“ (Kosmos, für drei oder vier Personen ab zwölf Jahren, etwa 80 Euro). Doch sie ernüchterte: Der Klassiker wirkte plötzlich behäbig. Abhilfe schafft die Erweiterung für bis zu sechs Spieler (etwa 30 Euro) mit einer Variante, die den Ablauf deutlich beschleunigt – unbedingt empfehlenswert. Richtig rasant wird es bei dem Kinderspiel „Cosmic Race“ von Mirtille Tournefeuille (Loki/Huch!, für zwei bis vier Personen, etwa 30 Euro). Das Mindestalter ist mit sechs Jahren etwas niedrig angesetzt. Aber ältere Grundschulkinder haben viel Spaß am Wettrennen im Weltall, das mit seiner poppigen Grafik, flotten Mechanik und gefährlichen Hindernissen wohlig und wahlweise an Arcade-Games oder Konsolenspiele wie „Star Fox“ erinnert. Geht es um Science-Fiction, ist der Krieg der Sterne nicht weit. Brandneu auf dem Markt – und vielfach schon wieder vergriffen – ist „Star Wars: The Deckbuilding Game“ (Fantasy Flight Games/Asmodee, für zwei Personen ab zwölf Jahren, etwa 43 Euro). Zwei Menschen treten hier als die Rebellen und das Imperium aus der ersten Filmtrilogie gegeneinander an. Ihre Waffen: Spielkarten. Anfangs ist die eigene Auswahl noch sehr überschaubar. Doch im Laufe einer Partie kommen genretypisch immer mehr Karten, Möglichkeiten und damit auch Atmosphäre hinzu.

Für die Familie

Eines der schönsten Spiele der vergangenen Jahre ist „Everdell“. Insbesondere die Illustrationen von Andrew Bosley entführten in eine freundliche Fabelwelt, in der Tierzivilisationen im Rhythmus der Jahreszeiten leben.

Es krankt aber auch an einem bei Kennerspielen inzwischen klassischen Mechanismenmix und einer inhaltlich kaum gerechtfertigten Materialfülle, wie sie für schwarmfinanzierte Spiele typisch geworden ist – vorneweg eine unpraktische Kartenablage in Form eines eindrucksvollen 3-D-Baums, der die Sicht versperrt, wo er sie erleichtern sollte. „My Lil’ Everdell“ bricht nun den nicht unbeträchtlichen Regelaufwand auf ein Familienspielniveau herunter.

Bildschön: Das Cover von „My Lil' Everdell“. © Quelle: Handout

In „Everdell“ bereiten sich die Tiere des Waldes über Frühling, Sommer und Herbst auf den Winter vor. Jetzt sind ihre Kinder dran, und die tun nur so, als ob. Wie ihre Eltern sammeln sie Beeren, Zweige und Harze, um neue Tiere anzulocken und Bauwerke zu errichten. Die Ressourcen kommen als kleine Handschmeichler daher, Tiere und Bauwerke als Karten.

Über vier Runden geht eine Partie. Man sendet jeweils die drei Mitglieder seiner kleinen Tierfamilie – Schmetterlinge, Füchse, Eidechsen und Mäuse als sehr schöne Holzfiguren – an Orte, an denen sie Ressourcen einsammeln, um damit sofort Karten aus der Auslage zu kaufen. Manche Karten sind für weitere Ressourcen gut, andere für Siegpunkte, wieder andere für Spezialeffekte. Ziel ist es, bestimmte Ziele zu erreichen, die „Paraden“: fünf Tiere oder Bauwerke zu sammeln. Je früher man das schafft, desto mehr Punkte gibt es.

Tolle Ausstattung: Das Material von „My Lil' Everdell“. © Quelle: Handout

„My Lil’ Everdell“ ist wie das große Vorbild in sich komplett schlüssig. Alle Karten sind sehr schön gestaltete Unikate, deren Titel und Inhalt stets in Zusammenhang mit ihrer Funktion stehen. Es sind nur mal wieder so viele davon, dass es oft unübersichtlich ist, welche Strategie man mit dem begrenzten Angebot verfolgen sollte, und glücksabhängig ist, was dort überhaupt liegt.

Man kann „My Lil’ Everdell“ sehr kompetitiv spielen; dann ist man aber üblicherweise älter als acht Jahre. Jüngere Familienmitglieder (oder ungeübte Spielende) wählen daher oft nach Optik aus und weniger nach Nutzen.

Aber auch wenn man strategisch vorgeht und versucht – was durchaus möglich ist – sich wahre Punktemaschinen voller Synergieeffekte aufzubauen, ist die Spieldauer zu kurz, um das wirklich nutzen zu können. „My Lil’ Everdell“ wirkt am Ende so, als habe man versucht, eine kindgerechte Variante zu entwerfen, und die Deklaration als „Familienspiel“ ist ein Eingeständnis des Scheiterns. Es tut nur so, als ob es ein Spielerlebnis ist.

James & Clarissa A. Wilson: „My Lil’ Everdell“. Pegasus Spiele, für eine bis vier Personen ab acht Jahren, etwa 40 Euro.

Für alle

Fische und Schiffe, Haie und Taucher, Pinguine und Meerjungfrauen bevölkern unter anderem die Spielewelt von „Sea Salt & Paper“. Die bezaubernde Gestaltung – alle Kartenmotive sehen aus wie Origami-Faltungen – erwecken die Aufmerksamkeit; der spielerische Gehalt sorgt dafür, dass diese lange bleibt.

Ins Meer gefaltet: Die Karten von p“Sea Salt & Paper“. © Quelle: Hutter Trade

Dabei ist das Prinzip denkbar einfach: Wer dran ist, nimmt eine Karte auf die Hand, entweder die oberste von einem der beiden offen liegenden Ablagestapeln oder eine von zwei Karten des Nachziehstapels. Wir sammeln Karten, besser gesagt: Wir sammeln die Motive darauf in möglichst punkteträchtiger Kombination. Paare aus Krabben, Booten, Fischen und Taucher/Hai sind je einen Punkt wert und für Zusatzaktionen wie Bonuszüge gut. Muscheln, Oktopusse, Pinguine und Seeleute werden immer wertvolle, je mehr man von ihnen hat. Und so weiter.

Wer sieben Punkte gesammelt hat, kann die Runde beenden. Und wer es schafft, alle vier Meerjungfrauen zu sammeln, siegt sofort. Doch bis dahin ist es ständiges Abwägen und Ändern der eigenen Strategie, gebunden an das, was im Angebot ist.

„Sea Salt & Paper“ holt das Maximum aus seinem einfachen Regelgerüst. Man bangt, man hofft, man versucht zu ahnen, was die anderen planen, und sie zu sabotieren. So aufregend kann ein Ausflug ans Meer sein.

Bruno Cathala, Théo Rivière: „Sea Salt & Paper“. MM-Spiele/Hutter Trade, für zwei bis vier Personen ab acht Jahren, etwa 13 Euro.

Für Kinder

„Kooperatives 3-D-Spiel“ steht auf der Packung und „Mit leuchtender Taschenlampe“. Beides ist richtig und im letzteren Fall auch wichtig. Denn eine Lampe, die nicht leuchtet, ist recht nutzlos – vor allem wenn es darauf ankommt, genau hingucken zu können.

Niedlich: Das Cover von „Klamotten.Klau im Mäusebau“. © Quelle: Handout

Ein komfortabler Mäusebau mit Fundament, Dach und Räumen dazwischen entsteht dreidimensional aus Schachtelboden und -deckel. Oben wird die Lampe (leuchtend!) befestigt, und dann wird geguckt, wo welche Gegenstände liegen – Pappmarker, die zuvor zufällig in den Räumen verteilt wurden.

Durch die Fenster (kleine Sehschlitze) muss zum Beispiel erkannt und binnen 30 Sekunden erinnert werden, wo der rote Bonbon gelandet ist – oder war es der rote Lutscher? Auf Aufgabenkarten sind die wechselnden Merkaufgaben verzeichnet. Darum weiß man vorher nie genau, was man sich überhaupt merken sollte.

Hier geht’s hinein: Der Aufbau von „Klamotten-Klau im Mäusebau“. © Quelle: Handout

Der „Klamotten-Klau“ fasziniert. Zwei Abzüge gibt es: Richtig gut funktioniert es nur zu viert, wenn alle eine Seite übernehmen. Und die Aufgaben sind etwas akademisch gestellt. Der Spielspaß aber bleibt.

Élodie Clément, Théo Rivière: „Klamotten-Klau im Mäusebau“. Gigamic/Smart Games, für zwei bis sechs Personen ab fünf Jahren, etwa 30 Euro.

