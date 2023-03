﻿Platz zwei in Niedersachsen: So viele Ukrainer leben in der Region Hannover

1989 fing Doris Kern bei der Berufsfeuerwehr Hannover an. Sie war damals die erste Frau in Hannover und in ganz Niedersachsen. Die Voraussetzungen an die Ausbildung wurden zwar im Laufe der Zeit angepasst, aber der Prozentsatz an Frauen in der Berufsfeuerwehr ist immer noch gering.