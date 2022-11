﻿„Wir scheitern an der Platznot“: Der Alice-Salomon-Schule in Hannover fehlen im nächsten Jahr 21 Unterrichtsräume

Dauerbaustellen und 16 Container, die wegen der Ukraine-Krise nicht lieferbar sind: Die Alice-Salomon-Schule, landesweit die größte Berufsschule für Fachkräfte aus dem Sozial- und Gesundheitswesen, sendet einen Hilferuf.

Hannover. Erzieherinnen und Erzieher werden in Kitas und Schulen dringend gesucht, dennoch wird Niedersachsens größte Berufsbildende Schule (BBS) für Gesundheit und Soziales, die Alice-Salomon-Schule, im nächsten Schule deutlich weniger Nachwuchskräfte ausbilden können als derzeit. Denn die Schulen mit rund mehr als 3780 Schülerinnen und Schülern in 158 Klassen, die an den beiden Standorten in Kleefeld und Herrenhausen in Vollzeit und Teilzeit unterrichtet werden, platzt aus allen Nähten. „Wir scheitern nicht an Konzepten oder fehlenden Lehrkräften“, sagt Schulleiterin Ute Eggers, „wir scheitern an den Räumlichkeiten.“ Seit mindestens zehn Jahren habe die BBS stetig wachsende Schülerzahlen.

Lieferengpässe: 16 Container kommen nicht