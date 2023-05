﻿Mit Flohmarkt und Festivals: Platzprojekt in Linden startet in die Saison

Kulturstandort in Hannover

Das Platzprojekt in Hannover-Linden, eine Art Tummelplatz für Start-ups und Kreative, startet in diesem Jahr wieder durch. Am Sonntag lockte bereits ein Flohmarkt etliche Gäste an. Demnächst wird es an der Fössestraße noch vielfältiger: Das Projektteam plant zwei Festivals.

