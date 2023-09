﻿Sängerin Lea verrät, was sie an Hannover „sehr lieben gelernt hat“

Weiterlesen nach der Anzeige

Lea, Sie touren mit „Bülowstrasse“ durch die Lande. Wie ist das Feedback der Fans auf Ihr 5. Album? Es ist ja sehr anders.

Die Frage war: Was macht man nach vier Studioalben, die auch in relativ kurzer Zeit nacheinander erschienen waren? Und es stellte sich die Frage, was ich als Nächstes erzählen kann. Da kam mir die Idee meines Produzenten, mal etwas aus der Perspektive von jemand anderem zu erzählen, sehr gelegen. Trotzdem sollte es so realitätsnah sein, dass ich mich damit identifizieren kann. Emotionen vom Groß- und Erwachsenwerden, Weltschmerz und Liebeskummer, Streit unter Freunden – all das kenne ich natürlich auch aus meinem Leben. Die Art des Albums war ein ganz neuer Weg, mit Musik und Sprache umzugehen. Für die Fans war es jedenfalls eine Riesenüberraschung – und das hatte ich mir erhofft.

Warum?

Weil ich mich freue, wenn ich ihnen Neues bieten kann. Ich will mich zwar nicht neu erfinden, meine Sprache habe ich ja schon gefunden. Aber es ist toll, wenn neue Musik von mir nicht so klingt, wie all das, was sie schon kennen. Das Spannende an „Bülowstrasse“ ist, dass es weiterhin nach Lea-Songs klingt, wenn man sich nicht in tiefer in die Geschichte hineinbegibt. Das Album hat aber dieses größere Gesamtkonzept. Es ist schön, so eine zusammenhängende Geschichte zu haben und die Charaktere besser kennenzulernen, die auf der Platte Stimmen bekommen.

5. Album: „Bülowstraße“ von Sängerin Lea. © Quelle: Sony Music

Was an den sogenannte Skits liegt, hörspielartige Stücke zwischen den Tracks, die Sie mit Ihrer Musik vereinen.

Ich liebe es, die Medien Musik und Hörbuch zu kombinieren. Beides ist wunderschön. Musik an sich sagt ja schon immer sehr viel aus, gleichzeitig lässt sie einiges offen. Durch die Skits, die wir mit Schauspielerinnen und Schauspielern des Berliner Grips-Theaters entwickelt haben, hört man nicht nur einen Song, sondern ist Teil dieser Geschichte. Das habe ich so bei anderen noch nicht gehört.

Auch im Fernsehen megapräsent: Lea (Dritte von rechts) in der VOX-Show „Sing meinen Song“ mit den Musikerinnen und Musikern (von links) Montez, Clueso, Gastgeber Johannes Oerding, Alli Neumann, Stefanie Kloß und Nico Santos. © Quelle: Duette

Ist ja auch mal wieder schön, ein Album nicht häppchenweise zu hören, sondern am Stück.

Ehrlichweise ist es schwer, in unserer kurzweiligen Welt die Aufmerksamkeit zu erhalten. Da will ich mich gar nicht ausklammern, ich sehe das auch bei mir. Deswegen erwarte ich es von niemandem, das Album von vorne bis hinten durchzuhören. Wer Lust hat, sich in diese Geschichte reinzubegeben, ist herzlich eingeladen. Für diejenigen, die sich lieber einzelne Tracks in eine Playlist schieben, funktioniert es aber genauso. Mir ist wichtig, niemanden auszuschließen.

Welchen der Songs lieben Sie besonders?

Das wechselt immer (lacht). Ich liebe „Mutprobe“ sehr, das Lied ist bereits mein Allzeitfavorit. Es war einer der allerersten Songs, die wir für das Album geschrieben haben. Ich liebe diese Idee, die Energie und Vorstellung davon, zusammen unterwegs zu sein. Es knistert und man weiß nicht, ob der andere das auch so fühlt. Alles ist aufregend und. Dieses Gefühl für jemanden zu schwärmen, nachts draußen unterwegs zu sein, das erinnert mich schon sehr an meine eigene Jugend.

Danke für die Vorlage: Gab es Mutproben in Ihrem Leben?

Gute Frage. Ich bin nicht der klassische Typ für Mutproben, aber ich würde mich durchaus als mutigen und intuitiven Menschen bezeichnen. Ich denke nicht viel über Dinge nach, ehe ich sie mache. Was sich positiv wie negativ auswirken kann (lacht). Ich bin eine Macherin. Eine, die ausprobiert und durch das Ausprobieren zum Ziel kommt. Meine größte Mutprobe dürfte meine Zeit in Argentinien gewesen sein. Das war gleich nach der Schule, ich war 18, 19 Jahre alt. Ich bin einfach nach Südamerika geflogen und hatte nicht mehr organisiert als einen Job für den Anfang. Das war schon krass. Das erste Mal alleine und für eine lange Zeit – ein halbes Jahr – von zu Hause weg zu sein. Eine große Herausforderung und eine Zeit, in der ich viel über mich gelernt habe.

Gibt es Songs, die es nicht auf die Platte geschafft haben?

Interessanterweise schreibe ich fast immer so, dass es alles passt. Ich merke schon beim Schreiben, ob etwas in die richtige Richtung geht. Wenn nicht, dann lasse ich es meist gleich. Deshalb gibt es keinen fertigen Song, der es nicht geschafft hat.

Heimspiel im Lux: In dem Club am Schwarzen Bären hat Lea nicht nur selbst Konzerte gegeben, sondern auch welche besucht. © Quelle: Samantha Franson

Aber einen Song, der Bülowstraße heißt, gibts nicht?

Oh, das ist mir bis heute gar nicht aufgefallen! Gute Frage (lacht). Vor allem, weil es mir immer Songs gab, die nach dem Albumtitel benannt wurden. Dann ist das jetzt das erste Album, bei dem es nicht so ist. Verrückt.

Nach der Platte ist vor der Platte

Arbeiten Sie eigentlich schon an einer neuen Platte? Mit „Bülowstrasse“ haben Sie auch gleich angefangen, als der Vorgänger „Fluss“ gerade frisch fertig.

Das mache ich tatsächlich, bin mittendrin. Und es macht sehr viel Spaß. Es wird wieder mehr in die Richtung eines Lea-Albums gehen, mit deutlich mehr meiner Sichtweise auf die Dinge. 3 wunderschöne Features kommen auch bald schon raus.

Verraten Sie mehr?

Der erste Song erscheint am 15. September. Ich performe ihn mit dem wundervollen Bosse, einem hochgeschätzten Kollegen und Freund. Ich freue mich darauf, weil ich ihn als Menschen und Musiker sehr liebe und wertschätze.

Neulich hat Sie Casper auf seine Bühne geholt – wie gut sind die Chancen, dass Sie sich bei uns revanchieren? Oder nehmen Sie lieber gleich Bosse?

Soll ich die Überraschung verraten? Bosse tritt mit mir beim Expo Plaza Festival auf!

Dann könnten Sie zusammen an der Bülowstraße in Ihrer alten Heimat Hannover vorbeischauen. Die gibt es hier nämlich auch. Waren Sie vielleicht sogar mal da?

Nein, leider nicht, das muss ich nachholen. Warst du denn schon mal da?

Hat mal in Linden gewohnt: Lea an der Limmerstraße. Das war 2016. © Quelle: Archiv

Ja, eben gerade. Allerdings nur bei Google Maps. Ich weiß nur, dass es eine 30er-Zone sein soll.

Bei dem Album „Bülowstrasse“ kann das eigentlich auch nur eine schöne Straße sein (lacht).

„Die Zeit werde ich immer in meinem Herzen haben“

Vermissen Sie Hannover?

Ich habe die Stadt in der Zeit, in der ich dort gelebt habe, schon sehr lieben gelernt. Ich vermisse diese Ruhe und gleichzeitig, dass viel los sein kann. Es war schön, aus der Tür zu spazieren und sich relativ sicher sein zu können, innerhalb der nächsten fünf Minuten jemanden auf der Straße zu treffen, mit dem man ein Bier trinken gehen kann. Also ohne sich zu verabreden. Das ist eine Qualität und wenig selbstverständlich, was mir erst in Nachhinein bewusst geworden ist. Berlin ist riesig, hat Tausende Möglichkeiten und ich liebe die Stadt auch. Aber die Tatsache, seine Freundinnen und Freunde so um die Ecke zu haben, war schon besonders. Die Zeit werde ich immer in meinem Herzen haben.

Lea tritt am 8. September beim Expo Plaza Festival auf. Das Festival mit Künstlerinnen und Künstlern wie Rita Ora, Ellie Goulding, Culcha Candela und Peter Fox beginnt um 15 Uhr (Einlass 14 Uhr). Karten kosten 57,50. Das Kombiticket auch für den 2. Festivaltag mit Acts wie Nina Chuba, Jason Derulo, Sean Paul, Montez, Jax Jones und Alle Farben sind für 101, 50 Euro in den Ticketshops von NP und HAZ (Lange Laube 10) erhältlich und online unter tickets.­haz.de

