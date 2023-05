﻿Plötzlich Funkstille: Warum sind Busche und Schollmayer bei Antenne nicht mehr auf Sendung?

Hannover. Wenn man sich auf seiner Facebookseite umschaut, sieht man, dass Timm „Doppel-M“ Busche (47) gerade im Urlaub ist: Mit dem Fahrrad erkundet der Radiomoderator das Fichtelgebirge, außerdem war er auf dem Trailcenter Rabenberg im Erzgebirge unterwegs. Demnach ist es nicht weiter verwunderlich, dass der 47-Jährige aktuell nicht wie sonst immer in der Morgenshow „anders & wach“ zu hören ist. Gleiches gilt für seinen Kompagnon Dominik Schollmayer (40).

In der Szene brodelt die Gerüchteküche: Hörerinnen und Hörern ist aufgefallen, dass die beiden seit Ende April nicht mehr auf Sendung sind! Auf der Homepage des im Medienzentrum am Steintor beheimateten Senders ist „anders & wach“ jedenfalls aus dem Programm verschwunden, stattdessen findet sich wochentags für die Zeit von 4.55 bis 9.55 Uhr lediglich der Punkt „Antenne Niedersachsen am Morgen“.

Auf der Plattform radioforen.de herrscht darüber ein reger Austausch. Es wird kommentiert, dass es die Morningshow so nicht mehr gibt, es wird gemutmaßt, ob Busche und Schollmayer gar nicht mehr da sind („Mal schauen, wo wir die beiden bald hören werden“) und warum die Veränderung einfach so vonstattengegangen ist. „Und die Sendung hieß einfach so von heute auf morgen anders? Und es wurde nicht kommuniziert?“, heißt es in einem Beitrag.

Fans vermissen Hannovers Radiomoderatoren

Bei Facebook fragen Busches Fans ganz offensiv bei ihm nach: „Warum seid ihr beiden denn nicht mehr da, so plötzlich ohne ein Wort zu sagen! Ich habe mich immer gefreut, jeden Morgen euch zu hören, ihr wart immer so lustig, es war nie langweilig! Ich verstehe es einfach nicht! Ich werde mir jetzt einen anderen Sender suchen!“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer kommentiert: „Ich hoffe, dass man dich bald wieder mit dem Schollmayer bei Antenne Niedersachsen hört. Ich finde das auch doof, man hat euch jeden Morgen gerne gehört und dann möchte man auch gerne wissen, warum ihr plötzlich nicht mehr da seid.“

Da war noch alles gut: Die Moderatoren Dominik Schollmayer (links) und Timm Busche haben Sängerin Leony bei Radio Antenne Niedersachsen zu Gast. Das war am 7. März. © Quelle: Christian Behrens

Busche gibt sich dort (wie uns gegenüber auch) allerdings bedeckt: „Am besten ihr fragt da mal nach. Bleibt tapfer.“ oder „Ich vermisse es auch, morgens für euch da zu sein.“ Mit Schollmayer war der 47-Jährige seit Herbst 2020 zu hören. Im Duett haben die zwei auch diverse Interviews geführt, unter anderem mit Musiker Mark Forster (40), SPD-Chef Lars Klingbeil (45) und zuletzt mit Sängerin Leony (25).

Programmdirektor Benni Kostal (39, er kam vor zwei Jahren von Antenne Bayern nach Hannover) schrieb auf unsere Mailanfrage knapp zurück: „Derzeit gibt es nichts zu kommunizieren. Wenn sich das ändert, melden wir uns.“

