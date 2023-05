﻿ Visa Vie und Ines Anioli nehmen ihren Podcast „Weird Crimes“ im Theater am Aegi auf

Hannover. Es wirkt wie ein Gespräch unter guten Freundinnen. Beide sitzen auf einem Sessel und die eine fängt an, der anderen eine komische Geschichte zu erzählen. Und ihr Gegenüber kann die Story kaum fassen. Genau diese Atmosphäre herrschte auch im ausverkauften Theater am Aegi als Moderatorin Visa Vie und Comedienne Ines Anioli eine neue Folge ihres True-Crime-Podcasts „Weird Crimes“ live aufnehmen.

Dabei ist aber nicht nur die True-Crime-Geschichte weird – also seltsam – die Visa Vie der ahnungslosen Anioli erzählt. Die beiden sitzen statt in Sesseln in zwei überdimensionierten Füßen, drei Bäume schmücken die Bühne – an ihnen hängen abgetrennte Füße. Anioli möchte Charlotte Mellahn, wie Visa Vie mit bürgerlichen Namen heißt, während des Podcast davon überzeugen, dass Füße „toll“ sind. Mellahn findet diese eher ekelig.

Anioli bringt Publikum im Theater am Aegi zum Lachen

Die Show beginnt rund zehn Minuten zu spät – doch wie immer in den folgenden zweieinhalb Stunden findet Anioli die passenden, meist lustigen, Worte dazu. „Sorry, ich musste noch kurz auf Klo“, sagt sie. Das Publikum lacht – wie viele weitere Male an diesem Abend.

Der Inhalt der neusten Folge ist streng geheim. Der Fall wird erst in einigen Wochen auf den Streamingportalen hochgeladen und soll vorab nicht verraten werden. Vielleicht nur so viel: Die True-Crime-Geschichte, die Visa Vie vorbereitet hat, macht dem Namen des Podcasts alle Ehre. Bislang habe sich laut der Podcasterin noch kein anderer deutscher True-Crime-Podcast mit der Geschichte beschäftigt. Diese ist nicht nur weird, sondern sie beinhaltet ekelhafte, brutale, teuflische, zerstörerische und erbarmungslose Züge, die das vom Alter gemischte Publikum durchaus staunen, ekeln und schaudern lassen. Kurz vor der rund 30-minütigen Pause enthüllt Visa Vie ihren „Lieblingsplotttwist der gesamten Tour“.

Sie sitzen in zwei Sesseln in der Form überdimensionierter Füße: Ines Anioli (links) und Visa Vie. © Quelle: Nancy Heusel

Publikum klebt an ihren Lippen

Seit 2021 erzählt Visa Vie Ines Anioli alle zwei Wochen von Kriminalfällen, bei denen es immer einen „Was zur Hölle“-Moment gibt. Anioli reagiert auf diese unvorbereitet – und bringt dabei oftmals den gewissen Witz mit. Man hat vor allem live das Gefühl, sie kann nicht anders, als das Publikum mit fast jedem ihrer Sätze zum Lachen zu bringen. Und das, obwohl die vorgestellte True-Crime-Story alles andere als lustig ist.

Visa Vie, die bereits durch ihre fiktionale Story „Das allerletzte Interview“ den deutschen Podcast-Preis als beste Autorin erhielt, erzählt gut recherchiert, einleuchtend und sehr detailliert die Geschichte. Und das mit einem Spannungsbogen, der es in sich hat. Trotz der fast zweistündigen Aufnahme kleben die 1.100 Zuhörenden gebannt an ihren Lippen – und können die Auflösung, so wie Anioli, kaum glauben.Die Art und Weise des Podcasts, True-Crime-Geschichten zu erzählen, ist beliebt – das merkt man nicht nur an diesem Abend. Innerhalb von eineinhalb Tagen waren die 16.000 Tickets der sieben Tourstopps im April und Mai komplett ausverkauft.

Hannover liebt „Weird Crimes“

Wie gut das hannoversche Publikum den „Weird Crime“-Podcast kennt, konnte eine Zuschauerin beim abschließenden Quiz gegen Anioli zu den bisher erschienen 44 Folgen unter Beweis stellen. Mit vier sehr schnellen und richtigen Antworten gewann die Ausgewählte. „Hannover wird mir allein deswegen, aber auch so, in Erinnerung bleiben“, sagte Visa Vie beeindruckt. Das Publikum hielt anschließend nichts mehr in den roten Klappsitzen. Mit viel Applaus und Standing Ovations verabschiedeten sie die beiden von der Bühne. Hannover liebt „Weird Crimes“ und zwei Freundinnen auf der Bühne. Das war an diesen Abend sicher.

