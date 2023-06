Was ist los an der Oper? Die neue Folge von „Klar so weit“ ist da

Hannover Apple Podcasts:. Die Staatsoper Hannover macht gerade viel von sich reden – nicht nur mit ihrem Programm. Intendantin Laura Berman hört überraschend lange vor ihrem eigentlichen Vertragsende auf. Und die Hundekotattacke von Ballettdirektor Marco Goecke ist auch noch lange nicht verarbeitet. Was ist da gerade los an der Oper? In der neuen Folge unseres Themenpodcasts „Klar so weit?“ klären Kulturreporter Stefan Arndt und Moderator Volker Wiedersheim die wichtigsten Fragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Gespräch der beiden in der Staatsoper geht es um die Zukunft und die Vergangenheit der Intendantin, aber auch um die Frage, was eine Intendantin eigentlich genau macht. Wie ist ihre bisherige Arbeit zu beurteilen und wo steht Hannover im Vergleich zu den anderen Opernhäusern des Landes? Stolpert Berman jetzt vielleicht mit Verzögerung über die Verfehlung ihres Ballettchefs? Und was zieht Marco Goecke (mit seinem Hund) immer wieder in die Eilenriede?

Stefan Arndt berichtet als Musikkritiker seit vielen Jahren nicht nur aus der Staatsoper, Volker Wiedersheim ist selbst ein leidenschaftlicher Musiker und Kenner von Hannovers Popmusik – bezeichnet sich aber provokant als „Opernverächter“. Wer geht eigentlich noch ins Theater und wie steht es mit der Liebe zur Musik? Nicht immer sind die beiden Redakteure bei solchen Fragen einer Meinung. Hören Sie mal rein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier finden Sie alle HAZ-Podcasts auf unserer Webseite im Überblick.

Wo hören Sie Podcasts? „Klar so weit?“ ist selbstverständlich auch auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu finden und, wenn Sie mögen, zu abonnieren. Natürlich kostenlos. Hier ausgewählte Links:

Radio.de: https://www.radio.de/podcast/klar-so-weit

https://podcasts.apple.com/de/podcast/klar-so-weit/id1687809271

Spotify: https://open.spotify.com/show/6rID3mNeqMFJTC8STsr6QK?si=675e2e361e674db1&nd=1

Google Podcasts: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9jZG4uanVsZXBob3N0aW5nLmRlL3BvZGNhc3RzLzk5Ni1rbGFyLXNvLXdlaXQvZmVlZC5yc3M=

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lob? Kritik? Themenanregungen für unsere Podcast?. Schreiben Sie uns gern hier (podcast@haz.de) eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift.

HAZ