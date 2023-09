Podcast: Nach dem Urteil zum Würmsee-Mord geht die Leichensuche weiter

Hannover. Der Würmsee-Mord – ein Fall, dessen Details an Drehbücher von Horrorfilmen denken lässt. Am Würmsee nördlich von Großburgwedel hat der 55-jährige Robert E. die dort in einem einsamen Waldbungalow lebende Kerstin G. getötet. Das Schwurgericht hat ihn deshalb jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt – aufgrund der erdrückenden Beweiskraft von Indizien, aber ohne ein Geständnis des Verurteilten. Reporter Manuel Behrens berichtet Moderator Volker Wiedersheim in der Episode „Wie im Horrorfilm: Der Würmseemord und die erfolglose Suche nach der Leiche“ von seiner Recherche in dem Fall und aus dem Prozess.

