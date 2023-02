﻿Fragwürdiger Heiler aus Neonazi-Milieu: Als Eltern in Hannover ihr Kind sterben ließen

Der Tierschutzverein Hände für Pfoten in Hemmingen-Arnum, der sich um Kleintiere und Katzen in Not in der südlichen Region Hannover kümmert, vermittelt die Kaninchen Fridolin und Dolly. Fridolin hatte bereits Ende 2022 für Aufsehen gesorgt, weil er immer wieder in der Leinemasch gesichtet worden war.