Stolpersteine sind Kunstprojekt und Mahnmal in Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Die beiden blank geputzten Stolpersteine erinnern an Emma Blumenthal und Gustav Italiener.

Stolpersteine erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus. In Hannover sind über 450 dieser Steine mit Inschriften verlegt. Der Jahrestag der Pogromnacht von 1938 ist am 9. November. Ein Anlass, die Messingtafeln zu reinigen und an die Menschen und ihre Geschichten hinter den Namen zu erinnern.

