﻿Nachhaltige Sanierung: Politiker wollen mehr Klimaschutz in Mühlenberg

Der Mühlenberg wird nun doch nicht zum Vorzeigestadtteil in Sachen Klimaschutz, wie es die Sanierungskommission des Stadtteils gern gehabt hätte. Aber die Stadtverwaltung soll eine öffentliche Debatte über nachhaltige Projekte zusagen, fordert der Bezirksrat.

Mühlenberg. Der ganz große Wurf ist der Sanierungskommission Mühlenberg nicht gelungen: Sie hatte mit einem im Mai vorigen Jahres verabschiedeten Leitantrag den Mühlenberg zum Vorzeigestadtteil in Sachen Klimaschutz machen wollen. Weder die Stadtverwaltung noch die Politik tragen diese Forderung konsequent mit, denn das hätte eine – möglicherweise juristisch problematische – Neuausrichtung des bereits seit Jahren laufenden Sanierungsprogramms bedeutet. Aber der Bezirksrat Ricklingen ließ sich auf einen Kompromiss ein. In seiner jüngsten Sitzung beschloss er einmütig, dass die zum Leitantrag gehörenden Projektvorschläge von Kommission und Stadtverwaltung gemeinsam öffentlich beraten werden. Würden diese Ideen verwirklicht, bekäme der Klimaschutzgedanke in Mühlenberg mehr Gewicht.

Zu den Ideen der Sanierungskommission, die Modernisierungen im Stadtteil nachhaltig zu gestalten, gehört unter anderem eine neue Kampagne zur Einbindung der großen Wohnungsbaugesellschaften. Dabei geht es unter anderem um einen groß angelegten Ausbau von Solaranlagen. Das kommunale Wohnungsbauunternehmen Hanova soll bei diesen und bei anderen Modernisierungsprojekten eine Schlüsselrolle bekommen – mit dem Ziel, anstehende Sanierungen auch besonders klimafreundlich zu planen.

Canarisweg: Die Sanierungskommission Mühlenberg will die Wohnungsunternehmen im Stadtteil für mehr Klimaschutz in die Pflicht nehmen. © Quelle: Marcel Schwarzenberger

Sanierungsprogamm begann 2014

Hanova gehört seit der Übernahme hunderter Wohnungen am Canarisweg zu einem der wichtigsten Immobilieneigentümer in Mühlenberg. Die Sanierungskommission wünscht sich zudem, dass die Stadt bis zum Programmende sämtliche Straßenlaternen mit LED-Technik ausstattet. Das Sanierungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg“ begann 2014. Diese Programme werden mit Geld aus Kommune, Land und Bund finanziert und laufen durchschnittlich zehn Jahre; Verlängerungen sind möglich. Ein offizielles Ende für das Mühlenberger Programm steht noch nicht fest.

IGS soll klimaneutrale Schule werden

Die Stadt, auch das ist eine Idee der Kommission, soll mehr Ladesäulen für E-Autos und Pedelecs schaffen, die Leonore-Goldschmidt-Schule konsequent auf ihrem Weg zur klimaneutralen Schule unterstützen und mehr Solarbänke aufstellen. Ein Solarturm am Mühlenberger Busbahnhof könnte zudem die Anzeigetafeln und lokalen Laternen im Umkreis CO2-neutral mit Strom versorgen. All diese Punkte sollen laut Bezirksratsantrag nun öffentlich diskutiert werden. Damit die Stadtverwaltung einen klaren Handlungsauftrag dafür bekommt, müssen in diesen Tagen auch die Ratsgremien zustimmen.

Eine Idee der Sanierungskommission Mühlenberg: Mehr Unterstützung für die Leonore-Goldschmidt-Schule auf ihrem Weg zur klimaneutralen Schule. © Quelle: Marcel Schwarzenberger

Kommission besteht auf Klimaschutz

Im vorigen Jahr hatte der Bezirksrat Ricklingen zunächst umfassende Zustimmung zum Leitantrag der Sanierungskommission signalisiert. Aus deren Sicht waren die Klimaschutzbelange in den Sanierungszielen des Städtebauprogramms für den Mühlenberg zu wenig berücksichtigt. Der Fokus liegt dort auf Verbesserung von Infrastruktur und sozialem Gefüge. Die Stadt verwies dagegen auf mögliche Probleme. Den rechtlichen Rahmen gibt das Städtebauförderungsgesetz vor; dieses legt den Handlungsrahmen für jedes Bundesprogramm fest. Eine Neufassung der Sanierungsziele hätte ein juristisches Nachspiel und eine Gefährdung der Fördermittel bedeuten können – so argumentierte die Verwaltung.

Ganz auf eine Beratung und Beschlussfassung zum Leitantrag verzichten, wie von der Stadt vorgeschlagen, mochte der Bezirksrat aber nicht. Sein jüngst erfolgtes Votum ist ein Kompromiss. Aber einer, der Potenzial für zusätzliche Vorhaben im Stadtteil und für eine stadtweite Debatte zur klimafreundlichen Modernisierung von Häusern birgt.