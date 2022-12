﻿Polizei ermittelt: Unbekannter setzt Hund in Hannover-Davenstedt aus

An Baum gebunden: Eine Fußgängerin entdeckte den völlig verängstigten Hund am Dienstagnachmittag.

Eine Spaziergängerin hat am Dienstag einen ausgesetzten Hund in Hannover-Davenstedt entdeckt. Das völlig verängstigte Tier war an einem Baum festgebunden. Die Ermittler wollen dem Besitzer auf die Spur kommen.

