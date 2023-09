﻿Stadt Hannover stellt Blitzer an der Unfallstelle zwischen Garbsen und Marienwerder auf

Auf der Horst/Marienwerder. Fünf junge Menschen (17 bis 21 Jahre) sind bei einem Autounfall am 21. August zwischen Garbsen-Auf der Horst und Hannover-Marienwerder gestorben. Dort waren abends ein Nissan und ein BMW frontal zusammengestoßen. Nur ein 21-Jähriger überlebte schwer verletzt. Nach wie vor ist nicht geklärt, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte. Die Staatsanwaltschaft hat lediglich erklärt, dass es keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss der jeweiligen Fahrer gibt.

Die Behörden reagieren nun. Direkt an der Unfallstelle ist am Montagabend ein mobiler Blitzer aufgestellt worden. Der dürfte sehr vielen Autofahrerinnen und Autofahrern aufgefallen sein, da es am Montagabend auf der Ausweichstrecke nach einem Unfall auf der Autobahn 2, bei dem sich ein Sattelauflieger überschlagen hatte, zwischen Herrenhausen und Nordhafen sehr voll war.

Blitzer steht bis Freitag an Unfallstelle

Verantwortlich für den Blitzer ist die Stadt Hannover als zuständige Behörde, weil sich die Unfallstelle in Marienwerder befindet, bestätigt Pressesprecher Udo Möller auf Anfrage. „Es handelt sich bei dem Blitzer um einen Messanhänger“, so Möller. Dieser soll noch bis Freitag an der Grenze zwischen Garbsen und Hannover stehen.

Was verspricht sich die Stadt Hannover davon? „Der Messanhänger wurde auf Veranlassung und in Absprache mit der Polizei aufgestellt, um so das dortige Geschwindigkeitsniveau einschätzen zu können“, teilt der Stadtsprecher mit. Bei der Straße Auf der Horst in diesem Bereich handele es sich bisher nicht um eine sogenannte Unfallhäufungsstelle. Deshalb sei die Geschwindigkeit in diesem Bereich auch noch nicht regelmäßig gemessen worden. „Bisher sind dort keine Unfälle bekannt, die aus überhöhter Geschwindigkeit resultieren“, sagt Möller. Die Daten des mobilen Blitzers sollen am Freitag ausgelesen werden und anschließend ausgewertet werden.

Offenbar sehen nicht alle Anwohnerinnen und Anwohner einen Sinn darin, den Blitzer ausgerechnet jetzt aufzustellen. „Der kommt aber auch ein paar Wochen zu spät. Schlimm!“, ruft ein Radfahrer, der an der Unfallstelle und dem Blitzer vorbeifährt.

Die Polizei Hannover wird sich ebenfalls intensiv mit dem Bereich befassen, in dem der Unfall passiert ist, kündigt Sprecher Michael Bertram an. „Aus polizeilicher Sicht ist die Stelle seit dem tödlichen Unfall vom August aufgrund der Schwere des Unfalls automatisch als sogenannter Unfallhäufungspunkt definiert“, teilt Bertram mit. Das bedeute unter anderem: Die Verkehrsunfallkommission wird „zeitnah über mögliche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beziehungsweise zur Vermeidung von Unfällen beraten“.

Trauer und Mitgefühl nach der Tragödie

Der folgenschwere Unfall hat in Garbsen große Trauer und viel Mitgefühl ausgelöst. Bis heute liegen wenige Meter entfernt vom neuen Blitzer auf der anderen Straßenseite noch Kerzen und Blumen auf dem Asphalt, die Trauernde dort im Gedenken an die Verstorbenen abgelegt haben. An einem Laternenmast hängen zudem die Bilder der jungen Leute aus dem Stadtteil Auf der Horst, die ums Leben kamen.

Allein zu einem Trauermarsch in Garbsen waren nach Angaben der Stadt rund 4000 Menschen gekommen. Sie zogen nach einem gemeinsamen Gebet von der Ditib-Moschee in Altgarbsen über den Planetenring im Stadtteil Auf der Horst zum Friedhof. Dort wurde der 20-Jährige Can bestattet. Am selben Vormittag war bereits Daim (21) in Stöcken beerdigt worden. Beide Männer stammten aus dem Stadtteil Auf der Horst und waren gerade auf dem Heimweg von der Spätschicht am Flughafen Hannover in Langenhagen.

