﻿Hannover: Auf Streife mit der Polizei in der Waffenverbotszone am Steintor

Was wird aus dem Kirchenladen ka:punkt in der City?

Simon Benne

Um in aller Ruhe ein neues Konzept für den Kirchenladen ka:punkt in der City ausarbeiten zu können, wird die Einrichtung in der Grupenstraße für drei Monate erst einmal weitgehend geschlossen. In seinem Kommentar stellt Simon Benne infrage, ob das wirklich sein muss.