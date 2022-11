﻿Polizei Hannover ermittelt Identität eines Computerbetrügers (28)

Hannover. Von Thomas Nagel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Zeugenhinweise an das Polizeikommissariat-Südstadt führten dazu, dass wir die Identität des Beschuldigten ermitteln konnten“, erklärte Polizeisprecherin Natalia Shapovalova am Dienstag. Die schwerste Aufgabe ist für die Polizei aber noch nicht erledigt. Man habe noch keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort des gesuchten Mannes. Er sei ohne bekannten Wohnsitz.

Keinen Wohnsitz

EC-Karte und PIN waren am 30. Juni einem älteren Mann (64) in einem Supermarkt nahe der Bankfiliale entwendet worden. Am Donnerstag, 3. November 2022, hatte die Polizei Hannover mit einem Bild des Tatverdächtigen die Bevölkerung um Hinweise gebeten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein schneller Erfolg für die Polizei Hannover: Nach nur wenigen Tagen der Öffentlichkeitsfahndung haben die Ermittler die Identität eines mutmaßlichen Computerbetrügers (28) feststellen können. Er steht im Verdacht, am 30. Juni 2022 mit einer gestohlenen EC-Karte in Hannover-Roderbruch eine vierstellige Summe in einer Bankfiliale abgehoben zu haben.