Polizei Hannover fahndet nach vermisstem Senior (78)

Hannover. Fahndung der Polizei in Hannover nach einem vermissten Senior: Savo D. (78) hatte am Donnerstag gegen 17 Uhr seine Wohnung in Hannover-Vahrenwald verlassen. Da er bis 21 Uhr nicht wie abgesprochen zurückgekehrt war, meldete ihn seine Frau als vermisst. Aufgrund einer Demenzerkrankung ist der Mann teilweise orientierungslos. Entsprechend ist eine Eigengefährdung für ihn anzunehmen, so die Polizei.

In welche Richtung Savo D. gelaufen ist, blieb bislang unklar. Bei der Suche setzte die Polizei auch einen Hubschrauber und so genannte Mantrailer ein (spezielle Spürhunde für Menschen) – bislang vergeblich. Deshalb setzen die Ermittler jetzt auf die Öffentlichkeit.

Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und schlank, er hat graue Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer blauen Cordhose, einer braunen Steppjacke, einer Schiebermütze und schwarzen Lederschuhen bekleidet.

Wer hat Savo D. (78) gesehen: Der Senior aus Hannover-Vahrenwald gilt als vermisst. © Quelle: Polizei Hannover

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nordstadt unter der Rufnummer 0511/109-3117.