Nach Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 78-Jähriger ist wohlauf

Landgericht Hannover

Das Landgericht Hannover hat im Verfahren um den tödlichen Unfall in Barsinghausen sein Urteil gesprochen und die Angeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Schwurgericht entschied: Es ist unter anderem ein illegales Autorennen, aber kein Mord. Doch die Beteiligten wollen das Urteil nicht so stehen lassen. Es könnte also den Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigen.