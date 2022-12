﻿Dunkle Jahreszeit: Tipps der Polizei Hannover gegen Einbrecher

Gerade im Winter schlagen Einbrecher bevorzugt zu. Im Schutze der Dunkelheit können sie oft unbemerkt operieren, in Sekundenschnelle sind sie in Wohnungen und Häuser eingedrungen. Die Polizei Hannover gibt deshalb einfache Tipps, wie den Tätern das Leben zumindest erschwert werden kann.

„In Sekundenschnelle überwunden“: Einbrechern reichen oft schon gekippte Fenster, um in Wohnungen einzusteigen.

Hannover. Die Polizei Hannover hat ihr Einbruchsradar für das Jahr 2022 ein letztes Mal aktualisiert. Und die Daten zeigen: Die Diebe kehren nach zwei Jahren Corona-Abstinenz zurück. Die Fälle sind sprunghaft angestiegen, regionsweit liegt das Plus sogar bei mehr als 30 Prozent. Grund genug, dass die Ermittlerinnen und Ermittler Tipps geben, wie sich die Menschen im Raum Hannover bestmöglich vor den Tätern schützen können.

Einbrüche verletzten demnach laut Behördensprecher Michael Bertram nicht nur die Privatsphäre jedes Betroffenen: „Auch das verloren gegangene Sicherheitsgefühl kann psychische Folgen nach sich ziehen.“ Oft reiche den Banden schon ein gekipptes Fenster oder eine nur zugezogene Tür aus, um in den Wohnungen und Häusern ihrer Opfer nach Wertsachen zu suchen. Gerade die Winterzeit lade Täterinnen und Täter zusätzlich ein, sie können oft unerkannt im Dunklen zuschlagen.

Schwachstellen „in Sekundenschnelle überwunden“

„Wenn das Haus verlassen wird, sollte unbedingt die Tür abgeschlossen werden“, sagt Bertram. Gleiches gelte für Fenster, Balkon- und Terrassentüren. „Auch offenstehende Garagentore sind oftmals Schwachstellen“, sagt Bertram. „Einfach erreichbare Kellerlichtschächte oder Terrassentüren bieten günstige Gelegenheiten.“ Sie seien „häufig in Sekundenschnelle überwunden“. Falls einmal der Schlüssel abhanden kommen sollte, sollte der gesamte Schließzylinder der Tür ausgetauscht werden.

Und: „Der Schlüssel gehört nicht draußen versteckt“, sagt Bertram. Einbrecher fänden jeden noch so vermeintlich sicheren Ort. Gleichzeitig sei es ratsam, stets ein waches Auge zu haben: Halten sich Fremde in der Wohnanlage auf? Sind Personen auf Nachbargrundstücken, die sich dort sonst nicht aufhalten? Außerdem rät die Polizei, niemandem leichtfertig mitzuteilen, gerade nicht zu Hause zu sein oder demnächst in den Urlaub zu fahren. Gerade auf solche Informationen lauern Einbrecher oft.

Schreckt so machen Einbrecher ab: die blaue Plakette der Schutzgemeinschaft Hannover im Netzwerk „Zuhause sicher“. © Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Einbruchsschutz: Termin mit der Polizei vereinbaren

Allgemeines rund ums Thema beantwortet zudem die Inspektion Hannover unter den Rufnummern (0511) 109 -2579, -2580 und -2581. Außerdem können Interessierte sich persönlich und kostenlos von der Präventionsstelle beraten lassen. Dort werden auch Fragen zu Smart-Home-Systemen sowie Einbruchmelde- oder Gefahrenwarnsystemen beantwortet. Sind Häuser entsprechend geschützt, verleiht die Polizei auch die Plakette „Zuhause sicher“ – sie soll abschrecken. Die Beamten sind erreichbar unter Telefon (0511) 1091114.