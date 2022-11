﻿Mann droht in der Stadtbahn mit Waffe – Polizei Hannover vermutet rassistisches Motiv

Ein Unbekannter hat in Hannover mehrere Fahrgäste in einer Stadtbahn mit einer Waffe bedroht. Die Polizei geht von einem rassistischen Motiv aus. Denn der Täter suchte sich augenscheinlich nur Menschen mit Migrationshintergrund als Opfer aus.

Rassistischer Vorfall in Bahn: Die Polizei fahndet nach einem Mann, der mehrere Fahrgäste mit einer Waffe bedrohte.

Hannover. In einer Stadtbahn in Hannover hat ein unbekannter Mann mehrere Fahrgäste mit einer Waffe bedroht. Die Polizei geht in dem Fall von einem rassistischen Motiv aus. „Betroffen sind ausschließlich Personen, die augenscheinlich einen Migrationshintergrund haben“, sagt Sprecher Dennis Schmitt. Inzwischen ermittelt der Staatsschutz.

Die Tat ereignete sich am Montag gegen 14.55 Uhr, als die Linie 8 (Richtung Messe/Nord) durch Döhren fuhr. Der Täter pöbelte mehrere Leute an und provozierte scheinbar grundlos Streit mit ihnen. Augenscheinlich wählte er gezielt Passagiere nichtdeutscher Herkunft aus. Nähere Angaben zu den Geschädigten und zu den Pöbeleien kann die Polizei nicht machen.

Mann zückt plötzlich eine Waffe

Im Verlauf der Fahrt zückte der Täter eine schwarze Waffe und hielt sie vor seinen Körper. Anschließend steckte er die Pistole wieder in seine Jackentasche und verließ die Bahn an der Haltestelle Am Mittelfelde (Wülfel).

Der Unbekannte verschwand unerkannt. Nach ihm wird nun gefahndet. Die Tat in der Bahn wurde aufgezeichnet. Die Sequenzen aus den Videokameras habe die Polizei inzwischen gesichert, bestätigte Schmitt. „Die Aufnahmen müssen noch ausgewertet werden.“

Wer hat den Täter gesehen?

Der Verdächtige soll zwischen 40 und 50 Jahren alt, etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er trug eine schwarze Kappe, Kopfhörer sowie eine schwarze Jacke mit grünen Streifen und grün-schwarzem Symbol. Außerdem war er mit einer grauen Hose und schwarz-gelben Schuhen bekleidet. Weiterhin hatte er eine Umhängetasche und eine dunkle Einkaufstasche bei sich.

Die Polizei bittet die Personen, die von dem Täter angepöbelt wurden, um Kontaktaufnahme. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 1095555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden.

Von Britta Mahrholz