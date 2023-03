﻿Polizei Hannover: Warum der Vizepräsident jetzt mit weißer Weste dasteht

In der Affäre um Jörg Müller, Vizepräsident der Polizeidirektion Hannover, hat das niedersächsische Innenministerium entschieden, dass dem 57-Jährigen kein Dienstvergehen nachzuweisen ist. Ein Disziplinarverfahren gegen den Spitzenbeamten wurde eingestellt. In einem anonymen Schreiben war behauptet worden, Müller habe ein intimes Verhältnis mit einer Mitarbeiterin.

Hannover. In der Affäre um den Vizepräsidenten der Polizeidirektion (PD) Hannover, Jörg Müller, hat das niedersächsische Innenministerium eine Entscheidung getroffen: Das Disziplinarverfahren gegen den Spitzenbeamten wird eingestellt. Müller war vergangenen September von seinen Dienstgeschäften entbunden worden – mit sofortiger Wirkung, nachdem in einem anonymen Schreiben schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben worden waren.

Der Brief war in der Beschwerdestelle des Innenministeriums aufgetaucht. Darin wurde behauptet, Müller habe ein intimes Verhältnis mit einer Mitarbeiterin. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Die PD selbst hatte in einer Mitteilung öffentlich gemacht, dass der Vizepräsident wegen „Unregelmäßigkeiten in der Personalführung“ von seinen Aufgaben entbunden und ins Innenministerium abgeordnet wurde. Fünf Monate später nun ist die Entscheidung gefallen, dass es keine disziplinarrechtlichen Konsequenzen für Müller gibt.

Ministerium kann kein Dienstvergehen feststellen

Nach Angaben einer Ministeriumssprecherin hätten die Ermittlungen ergeben, dass „auf der Grundlage der anonym erhobenen Vorwürfe“ kein Dienstvergehen festgestellt werden konnte. Auf Anfrage dieser Zeitung reagierte der Betroffene gelassen: „Mit der Einstellung des Disziplinarverfahrens habe ich gerechnet“, teilte Müller mit.

Wie geht es nun weiter mit dem 57-Jährigen? Und mit der Besetzung offener Spitzenpositionen in den Polizeidirektionen Hannover und Göttingen? Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe geht am 31. März endgültig in den Ruhestand. Seit vergangenen Dezember ist in der Behörde in Göttingen nach dem Ausscheiden von Gerd Lewin der Posten des Vizepräsidenten vakant.

Ob Müller tatsächlich wieder als Vizepräsident in Hannover die Amtsgeschäfte übernimmt, ist offen. Bis zum 31. März ist er zunächst noch ins Ministerium abgeordnet. „Über seine zukünftige Verwendung wird dementsprechend zeitnah entschieden“, erklärte die Ministeriumssprecherin weiter.

Wechsel nach Göttingen?

In Polizeikreisen hält man es für wenig realistisch, dass Müller nach dem Wirbel um seine Person in die PD Hannover mit fast 4000 Mitarbeitern zurückkehrt. Ein Wechsel des 57-Jährigen in die Behörde nach Göttingen stufen dagegen viele als wahrscheinlicher ein.

Polizeidirektion Göttingen: Präsidentin Gwendolin von der Osten. © Quelle: Nils Leunig

Das wiederum befeuert Gerüchte, dass die Göttinger Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten (51) als Kluwe-Nachfolgerin nach Hannover kommen könnte. Die Juristin gilt schon länger als aussichtsreiche Kandidatin für den Spitzenposten in der PD Hannover. Aber auch Thorsten Massinger, der zurzeit im Innenministerium tätig ist, werden Chancen als Polizeipräsident eingeräumt. Tanja Wulff-Bruhn, die zurzeit ebenfalls im Innenministerium arbeitet, wird in Polizeikreisen als mögliche Vizepräsidentin gehandelt – für Hannover oder auch für Göttingen.

Nach dem aus seiner Sicht positiven Ausgang des Disziplinarverfahrens könnte Jörg Müller allerdings auch darauf bestehen, zurück auf den Posten als Vizepräsidenten in Hannover gesetzt zu werden – zur vollständigen Rehabilitation.