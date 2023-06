Großeinsatz wegen vermisster Frau: Polizei Hannover durchkämmt Eilenriede

Hannover. Die Polizei sucht am Dienstag mit einem Großaufgebot in Hannovers Eilenriede nach der vermissten Silvana S.. Die 38-Jährige wurde zuletzt am Sonntag, 11. Juni, im Stadtteil Kleefeld gesehen. Dort war sie bei Freunden zu Besuch. Seitdem ist die Frau verschwunden, die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet – und geht von einer akuten Selbstgefährdung der 38-Jährigen aus.

38-Jährige wird vermisst: Zuletzt besuchte sie Freunde in Kleefeld. © Quelle: Polizeidirektion Hannover

Bereits am Montagnachmittag hatten zahlreiche Einsatzkräfte die Eilenriede durchsucht. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Maßnahme, er war in mehreren Stadtteilen zu hören. Auch Spürhunde sowie der Rettungsdienst waren im Stadtwald unterwegs. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen, 13. Juni, mitteilte, musste die Suchaktion gegen 3.30 Uhr in der Nacht abgebrochen werden.

Suche nach einer Vermissten: Die Polizei bildet Ketten im Stadtwald. © Quelle: Christian Elsner

Polizei: „Es ist Eile geboten“

Seit 9 Uhr am Dienstag befinden sich nun wieder zahlreiche Polizistinnen und Polizisten in der Eilenriede, um die Suche nach der 38-Jährigen fortzusetzen. „Es ist Eile geboten“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizei Hannover. Es gebe Anhaltspunkte, dass die Vermisste zuletzt in der Eilenriede gesehen wurde. Eingrenzen lasse sich das allerdings nicht. So stehen die Einsatzkräfte weiter vor der riesigen Herausforderung, Europas größten Stadtwald abzusuchen. In der Hoffnung, die 38-Jährige noch lebendig zu finden.

Am Dienstag suchten die Einsatzkräfte zunächst engmaschig im Bereich der Waldchaussee östlich der Bernadotteallee vom Boden aus nach der 38-Jährigen. Dazu wurden Polizeiketten gebildet, die das Gebiet Stück für Stück, auf und neben den befestigten Wegen durchkämmen. Sollte das nicht zum Erfolg führen, werde entschieden, ob erneut ein Hubschrauber aus der Luft die Suche unterstützt.

Eilenriede bleibt passierbar

Laut Polizei bleibt die Eilenriede für die Öffentlichkeit passierbar. Sollte eine Polizeikette jedoch einen Weg kreuzen müssen, kann es sein, dass Fußgänger und Radfahrer kurz warten müssen. Der Stadtwald gleicht zu dieser Jahreszeit einem Dickicht, ist wegen der Vegetation extrem schwer einsehbar. Dicht an dicht schreiten die Einsatzkräfte einzelne Quadranten mithilfe von sogenannten Stoberstäben ab.

Am Montag hatten sich im Bereich vom Zoo Fahrzeuge der Polizei und vom Roten Kreuz gesammelt. Bis in die Nacht war vor allem der Stadtwald bei Kleefeld abgesucht worden – ohne Erfolg. Auch am Dienstag wurden am Zoo wieder zahlreiche Fahrzeuge zusammengezogen.

Am Zoo haben die Einsatzkräfte zahlreiche Fahrzeuge zusammengezogen. © Quelle: Christian Elsner

Öffentlichkeitsfahndung: So sieht die Vermisste aus

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach Silvana S. weiterhin um Unterstützung. Sie ist 1,65 Meter groß und untergewichtig. Sie hat schwarze schulterlange Haare. Besonders auffällig sind ihre Piercings an der Ober- und Unterlippe. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die 38-Jährige ein schwarzes Oberteil mit einem weißen Aufdruck, eine schwarze Leggings und schwarze Schuhe. Sie hatte zudem einen grünen Rucksack dabei. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Silvana S. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter Telefon (0511) 1093215 zu melden.

Dieser Text wird aktualisiert.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 1110111 (ev.)

(0800) 1110222 (rk.)

(0800) 1110333 (für Kinder / Jugendliche)

Online: www.telefonseelsorge.de

