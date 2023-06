Suche in der Eilenriede: Frau schwer verletzt am Eisstadion gefunden

Hannover. Retter haben die seit Tagen vermisste 38-Jährige im Stadtteil Kleefeld am Dienstagabend gefunden. Die Frau lag in einem Gebüsch nahe dem Eisstadion am Pferdeturm. Sie ist schwer verletzt, aber außer Lebensgefahr und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Retter fanden die Vermisste gegen 18 Uhr, kurz bevor die Einsatzkräfte den Bereich des Stadtwaldes in Kleefeld mit Spürhunden absuchen wollten. Bereits zuvor hatte es eine riesige Suchaktion im größten Stadtwald Hannovers gegeben: Eine Vielzahl von Polizistinnen und Polizisten sowie Rettungsdienste suchten in der Eilenriede am Dienstag, 13. Juni, bereits den zweiten Tag in Folge nach der Vermissten.

Die 38-Jährige war zuletzt am Sonntag, 11. Juni, im Stadtteil Kleefeld gesehen worden. Dort war sie bei Freunden zu Besuch gewesen. Seitdem war die Frau verschwunden gewesen, die Polizei startete eine Öffentlichkeitsfahndung.

Suche nach einer Vermissten: Die Polizei bildete Ketten im Stadtwald. © Quelle: Christian Elsner

Die groß angelegte Suche erregte einiges Aufsehen: Am Montagabend, 12. Juni, kreiste ein Polizeihubschrauber für längere Zeit über der Eilenriede, was in mehreren Stadtteilen zu hören war. Zeitgleich schlugen sich Einsatzkräfte durch die dichte Vegetation. Erst um 3.30 Uhr in der Nacht wurde die Suche nach der 38-Jährigen eingestellt.

Am Zoo zogen die Einsatzkräfte zahlreiche Fahrzeuge zusammen. © Quelle: Christian Elsner

Dichte Vegetation eine Herausforderung

Um 9 Uhr am Dienstag wurde die Aktion fortgesetzt, als Beamtinnen und Beamte engmaschig im Bereich der Waldchaussee östlich der Bernadotteallee vom Boden aus nach der Vermissten suchten. Dazu wurden Polizeiketten gebildet, die das Gebiet Stück für Stück, auf und neben den befestigten Wegen durchkämmten. „Die dichte Vegetation ist eine große Herausforderung“, sagte Natalia Shapovalova von der Polizei Hannover. Bis zum späten Dienstagnachmittag fehlte jedoch jede Spur der Vermissten. Passantinnen und Passanten sowie Fahrradfahrende konnten den Stadtwald weiterhin nutzen.

Für die Polizei hatte es Anhaltspunkte gegeben, dass die Vermisste zuletzt in der Eilenriede gesehen wurde. Die Beamtinnen und Beamten wendeten sich auch deshalb an die Öffentlichkeit, weil sie eine akute Eigengefährdung der Frau annahmen. Am Dienstagabend sollten dann eigentlich Dutzende Spürhunde von verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen die Suche unterstützen.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 1110111 (ev.)

(0800) 1110222 (rk.)

(0800) 1110333 (für Kinder / Jugendliche)

Online: www.telefonseelsorge.de

