Mysteriöser Unfall: 80-jähriger an Crash beteiligt – weiß aber nicht wo

Die Polizei sucht einen Unfallort: Ein 80-jähriger Autofahrer ist am 23. Februar in seinem stark beschädigten Opel Corsa durch Hannover gefahren und wurde schließlich von der Polizei gestoppt. Der Senior soll verwirrt gewesen sein. Nun bittet die Polizei um Hinweise: Wo hat sich der Crash ereignet?

Hannover. Er war in Pattensen gestartet und wurde dann von Polizei und Passanten in seinem erheblich beschädigten Pkw im Norden Hannovers gefunden: Ein 80-jähriger Autofahrer war in der vergangenen Woche offenbar an einem Unfall irgendwo in der Region Hannover beteiligt. Allerdings konnte sich der verwirrte Senior nicht daran erinnern, wo der Crash passierte. Dazu sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der Unfall hat sich offenbar irgendwann am Donnerstag, 23. Februar, zugetragen – entweder in der Landeshauptstadt oder dem Umland. Nur so viel ist klar: Der 80-Jährige war in seinem weißen Opel Corsa in Pattensen losgefahren. Gegen 17.20 Uhr meldete eine Zeugin, dass der stark beschädigte Wagen durch die Straße Alt Vinnhorst fuhr. „Obwohl der 80 Jahre alte Fahrer durch die Zeugin auf einen platten Vorderreifen aufmerksam gemacht wurde, reagierte der Mann am Steuer nicht und bog nach rechts in die Beneckeallee ein“, sagt Michael Bertram von der Polizei Hannover.

Senior will trotz schwerer Schäden offenbar weiterfahren

Nach der Frau meldeten sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei: Der hatte den beschädigten Corsa gemeinsam mit dem 80-Jährigen auf den Gehweg an der Beneckeallee geschoben und dann die Behörde alarmiert. „Als die Beamten an dem Auto eintrafen, saß der Senior wieder am Steuer des Wagens und ließ den Motor mehrfach laut aufheulen, offenbar in der Absicht, seine Fahrt fortzusetzen“, so Bertram. Das verhinderten die Polizisten.

Bei der folgenden Begutachtung fiel das Ausmaß der Schäden am Corsa auf: Der rechte Vorderreifen war geplatzt und teilweise angeschmolzen, der Pkw selbst stand komplett auf der Felge. Außerdem war der rechte Radkasten total zerstört und ein Gegenstand hatte sich hinter dem Rad derart in die Karosserie gebohrt, dass die Beifahrertür nicht mehr zu öffnen war. Die Unterbodenverkleidung des Motorraums fehlte komplett. Der Senior deutete an, dass er womöglich einen Unfall mit einem festen Gegenstand verursacht haben könnte.

Wo geschah der Unfall?

Im Gespräch mit der Polizei soll der Fahrer verwirrt gewesen sein, sodass Zweifel an seiner Fahrtauglichkeit aufkamen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und das Fahrzeug. Außerdem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Bislang konnte die Polizei keinen Unfallort ausmachen. „Da keine fremden Lackspuren an dem weißen Opel Corsa festzustellen sind, ist das Auto womöglich nicht mit einem anderen Fahrzeug, sondern mit einem festen stabilen Gegenstand kollidiert“, sagt Bertram. Unklar ist, welche Strecke der Mann fuhr, bis er in Vinnhorst angetroffen wurde. Laut Polizei fuhr er möglicherweise über die Bundesstraße 3.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter Telefon (0511)1093117 zu melden.