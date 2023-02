﻿Polizei warnt vor vermeintlich lukrativen Onlinejobs – Ermittlungen gegen junge Hannoveranerin

Hannover. Mit wenig Arbeit gutes Geld von zu Hause aus verdienen – mit solchen lukrativen Angeboten locken Betrüger im Internet vor allem junge Menschen an. Die machen sich durch derlei Beschäftigungen als sogenannte „Finanzagenten“ mitunter wegen Geldwäsche strafbar. In einem solchen Fall ermittelt derzeit die Polizei Hannover – und warnt vor der Annahme dieser vermeintlich einfachen Verdienstmöglichkeiten.

Doch was steckt hinter dieser Beschäftigung als „Finanzagent“? Online finden sich solche Tätigkeiten für Finanzdienstleistung zuhauf bei Jobbörsen, auf Internetseiten oder in E-Mails. Darin geben sich deren Vertreter als scheinbar seriöse Finanzmanagementunternehmen oder Ähnliches aus. Die Masche funktioniert so: Geld soll von bekannten Firmen an die Girokonten der „Finanzagenten“ geschickt werden. Die „Agenten“ leiten dieses dann wiederum direkt oder in Form von Kryptowährungen weiter.

Geld stammt aus illegalen Geschäften

„Dabei winken Provisionen von bis zu 20 Prozent“, sagt Dennis Schmitt von der Polizei Hannover. Was die Arbeitnehmenden jedoch nicht bedenken: Die Gelder stammen in der Regel bereits aus kriminellen Geschäften. Zum Beispiel aus erschlichenen Kontozugangsdaten oder betrügerischen Onlineauktionen. Die „Finanzagenten“ machen sich somit also der Geldwäsche schuldig. „Strafanzeigen und Ermittlungsverfahren zu ihrem Nachteil sind die Folge“, so Schmitt.

Ein solches Verfahren durchlebt derzeit eine 23-Jährige aus Hannover-Ledeburg, die als „Agentin“ – möglicherweise unbewusst – bei den Betrügern angeheuert hatte. Im November vergangenen Jahres erhielt sie vermeintlich seriöse Zahlungen von einer Vermögensberatung auf ihr Konto. Insgesamt landeten etwa 40.000 Euro auf ihrem Konto.

Junge Frau fällt auf Jobangebot rein

Das Geld wandelte sie in die Kryptowährung Bitcoin um und überwies es wiederum weiter. Laut Polizei war sie zuvor durch eine gefälschte Internetanzeige auf einer Jobbörse auf die Tätigkeit aufmerksam geworden. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Geldwäsche gegen sie.

Das überwiesene Geld sollen die „Finanzagenten“ in Kryptowährungen wie Bitcoin umwandeln. © Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

„Auf den ersten Blick wirken solche Angebote tatsächlich seriös“, so Schmitt. Das Problem: Die angepriesenen Firmen wissen häufig nicht einmal, dass ihr Firmenname samt Daten von Betrügern genutzt werden, um „Finanzagenten“ anzulocken. Am Ende verlieren Firmen und ahnungslose Arbeitnehmende dabei.

Immer mehr Menschen fallen auf Masche rein

„Daher rät die Polizei ausdrücklich, derlei Angebote nicht wahrzunehmen“, sagt der Behördensprecher. Das Phänomen samt Ermittlungsverfahren tritt bundesweit immer wieder auf. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger auf die Betrugsmasche hereinfallen, ohne sich der Folgen bewusst zu sein. Personen, die bereits betroffen sind, sollten sich dringend bei ihrer örtlichen Dienststelle melden.