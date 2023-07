Kostenfrei bis 19:17 Uhr lesen

Innenstadt-Surf-Spot

In der Altstadt von Hannover wird die Leinewelle abgeschaltet. Ab Montag, 10. Juli, finden die ersten Wartungsarbeiten an der Surfanlage statt, seitdem das Freizeitprojekt erstmals mit Testläufen vor rund einem Dreivierteljahr an den Start gegangen ist. Wie lange die Arbeiten dauern und was Techniker genau machen, lesen Sie hier.