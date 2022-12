Menschen, Tiere, Kollisionen: Das waren die kuriosesten Polizeieinsätze 2022

Hannover. Erinnern Sie sich noch an die junge Mutter, die 2022 auf dem Standstreifen am Messeschnellweg in Hannover ihre Tochter zur Welt brachte? Oder an die Einbrecher, die ausgerechnet 100 Sitzschalen aus der Aula der IGS Büssingweg in Vahrenwald gestohlen haben? Diese und einige Polizeieinsätze mehr sind in diesem Jahr in Erinnerung geblieben. Wir haben sie zusammengestellt.

Mit dem Zoo-Buggy über den Weihnachtsmarkt

Beginnen wir mit etwas Weihnachtlichem. Am späten Abend des 7. Dezember kamen vier junge Männer auf die Idee, in den Zoo Hannover einzubrechen. Dort entwendeten sie ein Werkstattfahrzeug und brausten darin in Richtung Weihnachtsmarkt. An der Schmiedestraße in der City setzten sie dann einen Baustellenbagger in Gang. Mit beiden Fahrzeugen fuhren die 19- und 20-Jährigen über den bereits geschlossenen Markt – bis die Polizei dem Schauspiel nach kurzer Verfolgungsjagd ein Ende setzte.

Berittene Polizisten jagen Dieb – und werden Tiktok-Stars

Bleiben wir in der Altstadt. Dort filmte ein Tiktok-Nutzer Anfang Oktober, wie berittene Polizisten einen Ladendieb verfolgten. In nur kurzer Zeit sahen sich fast 400.000 Menschen den Clip an, der unter anderem zeigt, wie einer der Reiter von seinem Pferd absteigt – und offenbar einem Passenten die Zügel samt Ross übergibt, um den Dieb zu Fuß zu verfolgen. Hier gibt es den Clip und die Hintergründe.

Laatzener Polizist startet eigenen Großeinsatz

In die Reihe der auffälligen Polizeieinsätze passt auch diese Geschichte aus Laatzen: Am Rathauspark beobachteten an einem Julivormittag Zeugen zahlreiche Fahrzeuge der Behörde. Kurios: Selbst die Laatzener Polizei wusste im Vorfeld nichts von dem Einsatz. Dahinter steckte die Privatangelegenheit eines Kollegen – die vermutlich schönste seines Lebens.

Wo sind die 100 Sitzschalen aus der IGS in Vahrenwald?

In den Osterferien haben Unbekannte fast 100 Sitzschalen aus der Aula der IGS Büssingweg abmontiert und fortgeschafft. Der Schaden ist hoch: Die Polizei schätzt ihn auf etwa 80.000 Euro. Denn es handelt sich nicht um x-beliebige Sitzgelegenheiten, sondern Designerelemente aus den Sechzigerjahren.

Sitzschalen demontiert: 94 dieser Sitzschalen erbeuteten die Einbrecher in der IGS Büssingweg. © Quelle: Polizei

Geburtsort: Messeschnellweg, Hannover

Eine Geburt ist schon unter normalen Umständen eine aufregende Angelegenheit. Was sich am Abend des 1. Oktober auf dem Messeschnellweg abgespielt hat, dürfte im Kreise der Familie noch lange Gesprächsstoff sein: Auf dem Weg ins Vinzenzkrankenhaus in Hannover-Kirchrode kam um exakt 20.54 Uhr ein kleines Mädchen auf der B3 zur Welt. Die Polizei sicherte den ungewöhnlichen Geburtsort auf dem Standstreifen ab.

Flucht endet nach fast zwei Jahrzehnten

Auch der Hauptbahnhof Hannover ist immer wieder für kuriose Einsätze gut. Ende August ertappten Bundespolizisten eine 61-Jährige dabei, wie sie einem Wohnungslosen das Handy stehlen wollte. Als die Beamten die Identität der Diebin überprüften kam heraus: Die Frau wurde vor 19 Jahren zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt. Seit 2003 hatte sich die Serbin der Justiz erfolgreich entzogen –obwohl sie offenbar schon einen Teil ihrer Haftstrafe abgesessen hat.

Im Tiefflug über die A2 nach Hannover

Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Nein, es ist Radim Pesser in seinem blauen Bugatti Chiron (1500 PS). Mit 417km/h raste der Tscheche im Sommer 2021 über die A2 zwischen Berlin und Hannover, Anfang dieses Jahres landete der Multimillionär in Autofan-Kreisen mit dem Video einen Youtube-Hit. Er selbst sprach von einer "Testfahrt", doch das Manöver zog neben Ermittlungen auch viel Kritik auf sich. Am Ende stellte die Staatsanwaltschaft Stendal ihre Untersuchungen ein. Zwar sei das Unterfangen "fragwürdig und lebensmüde", aber legal – auf dem A2-Abschnitt gibt es kein Tempolimit.

Mit seiner rasanten Fahrt hat der tschechische Multimillionär Radim Passer vermutlich einen neuen legalen Temporekord auf einer öffentlichen Strecke aufgestellt. © Quelle: Radim Passer/Youtube (Screenshot)

Schnee aus dem Harz als Souvenir

Wer kennt es nicht: Das Winterpanorama ist so atemberaubend, aber leider lässt es sich nicht für zu Hause einpacken. Oder vielleicht ja doch, dachte sich Anfang Februar 2022 eine Frau – und fuhr mit ihrem schneebepackten Auto vom Harz zurück nach Gehrden. Allerdings stoppte sie letztlich die Polizei, weil die damals 41-Jährige auf ihrer Heimtour beträchtliche Mengen der weißen Pracht auf der Bundesstraße verlor. Auf Nachfrage gab die Autofahrerin sogar zu, der Schnee sei als "Souvenir" gedacht gewesen.

Vater verpasst Zug bei Raucherpause – und lässt Tochter mit Drogen zurück

Im Hauptbahnhof kam es Anfang Oktober zu einem wahrscheinlich ungewollten Familientreffen auf der Wache der Bundespolizei. Zuvor waren ein Vater und seine Tochter in der S-Bahn in Richtung Hannover unterwegs. Als der 34-Jährige allerdings in Hameln aus dem Zug ging, um eine Zigarette zu rauchen, fuhr die Bahn plötzlich ohne ihn fort. Das kleine Mädchen blieb mit dem Rucksack des Vaters zurück. In der Tasche: Amphetamine und betäubungsmittelhaltige Medikamente. Hier lesen Sie, wie die Geschichte ausging.

Warum in Ricklingen eine Ratte aufgeknüpft wurde

Natürlich darf in dieser Auflistung auch eine Tiergeschichte nicht fehlen. Die ist allerdings recht makaber: Im Stadtteil Ricklingen hat im Frühjahr ein Unbekannter eine tote Ratte an einem Mini-Galgen aufgeknüpft. Ein Nachbarschaftsstreit war der Polizei nicht bekannt. Doch offenbar wollte die Person mit der Aktion auf ein Problem hinweisen. Ob es die Nager nachhaltig verunsichert und in die Flucht geschlagen hat, ist nicht bekannt.

Rattenproblem in der Sperlstraße: Ein Unbekannter hat einen Nager an einem Mini-Galgen aufgeknüpft. © Quelle: Manuel Behrens (Archiv)

Helden auf dem Messeschnellweg

Ein absoluter Notfall hat einen Elfjährigen aus Laatzen und einen 44-jährigen Lkw-Fahrer aus der Wedemark zu Helden gemacht: Weil der Onkel des Jungen auf dem Messeschnellweg das Bewusstsein verlor, während er am Steuer saß, übernahm der Schüler kurzerhand die Kontrolle über das Auto. Mehr als sechs Kilometer weit steuerte der Junge das Fahrzeug – und verhinderte gemeinsam mit Lkw-Fahrer Andreas Hilpert, dass es zu einem schweren Unfall kam. Lesen Sie hier, was sich am 8. November auf der B3 abgespielt hat und wie Lkw-Fahrer Hilpert den dramatischen Vorfall erlebte.

Erst Brücke gerammt, dann baden gegangen

Das muss ordentlich gescheppert haben: Ein junger Schiffskapitän hat Anfang des Jahres eine kleine Chaosfahrt auf dem Mittellandkanal hingelegt. Mit seinem 156 Meter langen Schubboot rammte der 22-Jährige erst ein Hausboot. Und dann knallte auch noch der Führerstand gegen die Brücke der Tannenbergallee in Hannover-List, weil der nicht rechtzeitig abgesenkt wurde. Der Aufprall muss so heftig gewesen sein, dass der 22-Jährige dabei sogar ins Wasser fiel. Der Grund für das Manöver kam ziemlich schnell heraus: Der junge Kapitän saß deutlich angeheitert am Steuerruder.

Auf dem Mittellandkanal in Höhe Hannover-List ist ein 156 Meter langes Schubboot verunglückt. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Aus Versehen zu viel erzählt

Was passiert, wenn unbedacht zu viel gesagt wird, hat im März eine 39-Jährige im Hauptbahnhof Hannover erleben müssen. Die Bundespolizei hatte die gesuchte Frau mit aufs Revier genommen. Doch im Verlauf des Gesprächs rutschte der Ertappten heraus, dass sie gar nichts vom Haftbefehl gegen sich wusste – sondern bloß von dem gegen ihren Lebensgefährten. Dieser war den Ermittlern zuvor unerkannt davongekommen. Schnell holten die Bundespolizisten ihr Versäumnis nach und den 56-Jährigen zur Wache. Das Paar nahm es immerhin mit Humor und sah den romantischen Aspekt der Geschichte.

Von Manuel Behrens und Peer Hellerling