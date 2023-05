﻿Streit am Bahnhof Wunstorf eskaliert: 35-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Hannover/Wunstorf. Am Bahnhof Wunstorf ist am frühen Freitagabend ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Dabei soll ein 22-jähriger Wunstorfer auf einen 35-Jährigen aus Neustadt eingestochen haben. Der 35-Jährige erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr. Der mutmaßliche Täter ist noch flüchtig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Messerattacke am Bahnhof Wunstorf: Ein 35-Jähriger wurde schwer verletzt. © Quelle: Frank Tunnat

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Nach Polizeiangaben trafen die beiden Männer am Bahnsteig aufeinander. Kurz zuvor war ein Zug eingefahren. Dann kam es zum Streit. „Der mutmaßliche Täter stach dem 35-Jährigen mehrfach mit einem Messer in den Oberkörper und ins Bein“, sagt Dennis Schmitt von der Polizei Hannover. Der mutmaßliche Täter flüchtete – doch Zeugen erkannten ihn offenbar und gaben diese Information an die Polizei weiter.

Zeugen entpuppen sich als Krankenpfleger

Zeugen waren es auch, die dem 35-jährigen Opfer offenbar das Leben retteten. Laut Polizei entpuppten sich vier Ersthelfer als Krankenpflegerinnen oder Krankenpfleger. Sie leisteten Erste Hilfe, bis ein Rettungswagen den Verletzten in ein Krankenhaus bringen konnte. „Das ist absolut positiv hervorzuheben“, so Schmitt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 22-jährige mutmaßliche Täter war gegen 20 Uhr noch nicht gefasst. Ob sich die beiden Kontrahenten kennen, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.