﻿Goetheplatz: Mann bei Schlägerei in Stadtbahn der Linie 10 verletzt

Hannover. Schlägerei in der Stadtbahn: Mehrere Personen sind am Samstagabend in einer Bahn der Linie 10 aneinandergeraten. Dabei wurde ein Mann verletzt. Der Fahrer der Bahn stoppte an der Haltestelle Goetheplatz, mehrere Einheiten der Polizei und ein Rettungswagen wurden gegen 21.40 Uhr zum Einsatzort gerufen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung, die Zahl der Beteiligten sowie der Verletzungsgrad des Mannes sind nach Polizeiangaben noch unbekannt. Ob der oder die Täter gestellt werden konnten, ist am Samstagabend ebenso unklar. Der Stadtbahnverkehr der Linie 10 in Richtung Ahlem wurde während des Polizeieinsatzes eingestellt.

