﻿Rennen gegen die Zeit: Wie Einsatzkräfte 48 Stunden lang die Eilenriede durchkämmten

Hannover. Gerade sollten zahlreiche Spürhunde an der Kleestraße einen weiteren Bereich der Eilenriede absuchen, als die erlösende Meldung per Funk eintraf: „Wir haben sie gefunden“, kam es aus einem Funkgerät am Sammelplatz. In einem relativ kleinen Waldstück zwischen dem Eisstadion am Pferdeturm, der gleichnamigen mehrspurigen Straße, den Bahngleisen und der Kleestraße endete am Dienstag, 13. Juni, um kurz nach 18 Uhr die aufwendige Suche nach einer 38-Jährigen – erfolgreich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Mitarbeiter der Johanniter hatte die Vermisste etwas abseits eines viel befahrenen Fuß- und Radwegs im Unterholz entdeckt. Ein Rettungswagen brachte die Frau umgehend ins Krankenhaus – schwer verletzt aber lebendig. Ob sie sich zwei Tage lang an dieser Stelle aufgehalten hat, ist unklar. Sonntagmittag war sie bei Freunden in Kleefeld zu Besuch. Sie verließ deren Wohnung. Danach brach der Kontakt ab.

Polizei durchkämmt gesamte Eilenriede

Nachdem die Frau einige Stunden später als vermisst gemeldet wurde, begann ein 48 Stunden langes Rennen gegen die Zeit. Denn: Die Polizei ging bei der 38-Jährigen von einer akuten Eigengefährdung aus. „Wir hatten Hinweise, dass sich die Vermisste in der Eilenriede aufhält und möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet“, sagt Ceyhun Kaan Oguz von der Polizei Hannover. Werden Menschen vermisst, wird immer hoher Aufwand betrieben, um sie zu finden. Hubschrauber und Spürhunde sind dabei nicht außergewöhnlich. Doch die Suchaktion in der Eilenriede beschreibt die Polizei im Nachgang selbst als „intensiv“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Pferdeturm konnte die Vermisste schließlich gefunden werden. © Quelle: Christian Elsner

Eine Ermittlungsgruppe aus verschiedenen Polizeistellen und -einheiten sowie Rettungsdiensten wurde gegründet, um die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen zu finden. Denn das Suchgebiet war nicht nur dicht bewachsen und schwer zugänglich – die Einsatzkräfte mussten Europas größtem Stadtwald auf 640 Hektar durchkämmen. Bis zum Fund der Vermissten war bereits ein Großteil abgesucht worden.

Hoher Aufwand der Suchaktion: „Wir haben jeden Stein umgedreht“

Das geschah unter dem Einsatz entsprechend großem Kräfteeinsatz: Wer am Montag und Dienstag in der Eilenriede unterwegs war, konnte Polizeiketten beobachten, die sich bei hohen Temperaturen durch die unwegsame Vegetation bahnten. Auch außerhalb des Waldes war die Suche hör- und sichtbar: Am Montagabend kreiste ein Polizeihubschrauber für längere Zeit über der Eilenriede. Zahlreiche Menschen aus verschiedenen Stadtteilen wunderten sich über den Anlass. Etwa zeitgleich machten sich Spürhunde vom Roten Kreuz und den Johannitern auf den Weg, bis die Suche um 3.30 Uhr in der Nacht zu Dienstag erfolglos abgebrochen wurde.

Morgens um 9 Uhr schlugen sich erneut Polizistinnen und Polizisten vom Zoo aus in den Wald. Wäre die Frau nicht am Dienstagabend gefunden worden, hätten die Spürhunde erneut bis spät in die Nacht gesucht. Und auch für den Mittwoch waren schon Vorkehrungen organisiert, um die 38-Jährige doch noch lebendig zu finden. „Wir haben jeden Stein umgedreht“, sagt Polizeisprecher Oguz.

Unter anderem vom Zoo aus waren die Einsatzkräfte in den Stadtwald ausgeschwärmt. © Quelle: Christian Elsner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viele Einsatzkräfte insgesamt an der Aktion beteiligt waren, dazu macht die Polizei keine Angaben. Neben Polizistinnen und Polizisten der Direktion Hannover, darunter auch die Reiterstaffel, unterstützen Hundertschaften der Bereitschaftspolizei die Maßnahme. Hinzu kommen Technikmaterial und die Rettungsdienste. „In solchen Situationen werden keine Kosten und Mühen gescheut“, sagt Oguz. „Menschenleben sind das höchste Gut.“

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 1110111 (ev.)

(0800) 1110222 (rk.)

(0800) 1110333 (für Kinder / Jugendliche)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Online: www.telefonseelsorge.de

HAZ