﻿Polizeiinspektion Hannover eingerüstet: Fassade von 1860 wird ausgebessert

Das historische Gebäude der Polizeiinspektion Hannover am Welfenplatz bekommt eine Frischzellenkur. In den kommenden Monaten werde die Fassade ausgebessert, deshalb ist sie ab sofort eingerüstet. Die Kosten für das Unterfangen sind nach Behördenangaben noch nicht absehbar.

Hannover. Das historische Gebäude der Polizeiinspektion (PI) Hannover am Welfenplatz ist seit Kurzem eingerüstet. Wie die Direktion nun auf Anfrage mitteilt, muss die Fassade instandgesetzt werden. Das Gemäuer von 1860 ist in die Jahre gekommen, Auswirkungen auf den Betrieb der Wache hätten die Arbeiten aber nicht. Erst 2021 wurden die benachbarten Ställe der Reiterstaffel modernisiert, doch in anderen Teilen der Ermittlungsbehörde gibt es weiter Nachholbedarf.

Laut Polizeisprecherin Janique Bohrmann haben die Arbeiten jetzt begonnen, die Dauer ist allerdings „abhängig von den festgestellten Schäden“. Momentan kalkuliert die Behörde mit etwa drei Monaten, doch es könnte auch längere Zeit in Anspruch nehmen. Somit könne die Polizei bis auf Weiteres auch keine Angaben zu etwaigen Kosten des Vorhabens nennen. Klar sei bislang bloß, dass die Schaden die Außenfassade betreffen. Das Gebäude am Welfenplatz wurde zwischen 1858 und 1860 errichtet.

Polizeirevier eingerüstet: „Nach wie vor erreichbar“

Auswirkungen auf den Alltag hätten die Arbeiten aber nicht: "Die Dienststelle ist nach wie vor für die Öffentlichkeit erreichbar", sagt Bohrmann. "Personal muss nicht ausquartiert werden." In der PI Hannover arbeiten 194 Beschäftigte, davon 160 Polizistinnen und Polizisten. In der benachbarten PI Besondere Dienste sind unter anderem die Motorradstaffel, der Verkehrsunfalldienst und die Polizeireiter angesiedelt. Die Pferdeställe wurden im September 2021 nach einjähriger Sanierung wiedereröffnet.

Abgesehen davon gibt es aber weitere Liegenschaften der Polizei, die nicht in bestem Zustand sind. Unter anderem das historische Direktionsgebäude an der Waterloostraße müsste saniert werden. Auf dem Gelände entsteht zurzeit die neue Leitstelle für mehr als 46 Millionen Euro. Außerdem verlässt die Polizei 2023 ihre jahrzehntelange Außenstelle an der Marienstraße (Südstadt). Offiziell ist die Nutzung nicht mehr wirtschaftlich, hinter den Kulissen ist aber vom schlechten Gebäudezustand und Schimmel die Rede.

Massiver Sanierungsstau bei Zentraler Polizeidirektion

Teilbereiche sollen deshalb in ein leeres Gebäude der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in der List ziehen – doch die hat selbst ein massives Sanierungsproblem: Die Häuser der Hundertschaften sind so marode, dass ganze Räume gesperrt und Wasserleitungen von Legionellen befallen sind. Seit Jahren wird nicht investiert, die Beamtinnen und Beamten streichen teils auf eigene Rechnung ihre Zimmer. Das leerstehende Gebäude sollte nun eigentlich intern genutzt werden, um andere Häuser für anstehende Sanierungsprojekte freizubekommen.