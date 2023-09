HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Diese Besonderheiten haben die Wohnhäuser am Lindener Lichtenbergplatz

Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Lichtenbergplatz in der damals eigenständigen Stadt Linden unter anderem Namen erbaut. Gedacht war er nicht für dortige Arbeiter, sondern er sollte mit seinen verzierten Putzbauten gut betuchte Hannoveraner anlocken. Die Geschichte und Details der Gebäude erfahren Sie in einer weiteren Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.