﻿Austauschprogramm für Ordnungshüter: Wie Polizisten aus Texas und Niedersachsen voneinander lernen

Sozialausschuss der Region

Aus Sorge vor einem Scheitern der Medizinstrategie für das Klinikum Region Hannover (KRH) hat Rot-Grün in der Regionsversammlung noch einmal nachgebessert – und die Standorte Lehrte und Laatzen gestärkt. Im Sozialausschuss am Dienstag nahmen die Pläne die erste politische Hürde – eine Verabschiedung in der kommenden Woche ist jetzt wahrscheinlicher.