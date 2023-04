Im Co-Working-Space von Philipp Martens in der ehemaligen Sparkassenfiliale am Deisterkreisel bietet der Pop-up-Store von Vallintage derzeit ein vielfältiges Angebot rund um das Thema Mode und Style.

Hannover-Linden. Ein Pop-Up Store in der ehemaligen Sparkassenfiliale am Deisterkreisel: Der Laden von Geschäftsführerin Saskia Weber ergänzt damit temporär das Angebot des Vallintage am Engelbosteler Damm, den die junge Inhaberin 2018 eröffnete. Neben Second-Hand-Waren verkauft der Laden auch vor dem Schredder gerettete Retouren von Onlineshops. Dadurch erstreckt sich das Angebot getreu dem Firmenslogan „All of a kind“ von Vintageware bis hin zu Produkten aus aktuellen Kollektionen für alle Generationen.