﻿Ab September: MHH eröffnet virtuelle Rehaklinik für Post-Covid-Patienten

Hannover. In Niedersachsen gibt es Schätzungen zufolge rund 600.000 Menschen mit dem sogenannten Post-Covid-Syndrom. Sie leiden teils noch Monate nach einer SARS-CoV-2-Infektion an Symptomen wie chronischer Müdigkeit, körperlicher Erschöpfung oder Konzentrationsstörungen. Hier setzt ein Vorhaben der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) an: Mit einer virtuellen Covid-Rehabilitationsklinik möchte sie Hausarztpraxen bei der Versorgung dieser Betroffenen unterstützen.

Bei dem Projekt handelt es sich um ein telemedizinisches Angebot mit mehreren Modulen, in das auch die Patientinnen und Patienten einbezogen werden. Umgesetzt wird es von der Klinik für Rehabilitations- und Sportmedizin sowie dem Institut für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin in Kooperation mit dem Hausärzteverband Niedersachsen. Das Bundesministerium für Gesundheit fördert es mit rund 400.000 Euro.

Versorgungslücken bei der Rehabilitation

Für die meisten Menschen mit dem Post-Covid-Syndrom sind die Hausärzte erste Anlaufstelle. Doch da die Erkrankung noch wenig erforscht ist, sind die Therapiemöglichkeiten begrenzt. „Eine weiterführende Hilfe könnten Spezialambulanzen sein. Aber bis die Betroffenen dort einen Termin bekommen, können Monate vergehen“, erklärt Projektinitiator Christoph Egen von der Klinik für Rehabilitations- und Sportmedizin. Es gibt somit Versorgungslücken in der Rehabilitation.

„Bei eindeutiger Symptomatik können Hausarztpraxen in die Kardiologie oder die Pneumologie überweisen und von dort Befunde erhalten. Aber subjektive Symptome wie Konzentrationsstörungen und Erschöpfung sind schwierig zu diagnostizieren und zu behandeln. Trotzdem müssen sie sehr ernst genommen und therapiert werden“, sagt Kristine Engeleit, Ärztin am Institut für Allgemein- und Palliativmedizin. Laut einer MHH-Umfrage wünschen sich Hausärztinnen und Hausärzte in solchen Situationen Unterstützung. Das Gleiche gilt auch bei Fragen zur Erwerbsminderung oder Beantragung einer medizinischen Rehabilitation.

Videosprechstunde mit Experten

Die virtuelle Covid-Rehabilitationsklinik richtet sich vor allem an diese Hausärztinnen und Hausärzte. „Wir möchten wissenschaftlich fundiertes und praktisches Wissen multiplizieren,“, so Christoph Korallus von der Klinik für Rehabilitations- und Sportmedizin. Das erste Modul umfasst fachliche Fortbildung und Beratung für Hausärzte. Im zweiten Modul können diese ihre Patientinnen zu einer interdisziplinären Videosprechstunde mit ein oder mehreren Fachleuten des MHH-Teams einladen, um die weitere Versorgung zu besprechen. Im dritten Modul geht es um besonders komplexe Fälle. Die virtuelle Covid-Rehabilitationsklinik geht am 1. September an den Start.

