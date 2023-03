﻿Post Covid: Mit Betäubung und Globuli gegen Corona-Spätfolgen – zwei Betroffene berichten

Hannover. Post-Covid-Betroffene sind angesichts der mangelnden Leitlinien und Erfahrungen zu Therapien oft verzweifelt. Vieles kann helfen – muss aber nicht. Und sie probieren daher vieles aus, was möglich und im Angebot ist. Zwei Betroffene berichten.

Inga Micklitza ist im Januar 2021 an Covid erkrankt – mit unkompliziertem Verlauf. „Dann kam ich plötzlich nicht mehr auf die Beine,“ sagt die gelernte Erzieherin. Sie leidet unter Erschöpfungsgefühl, kognitiven Einschränkungen, Druck und Schmerzen in der Brust. Mehr als ein Jahr ist sie arbeitsunfähig. Sie nutzt verschiedene Therapieansätze, bislang vergeblich. Auch eine dreiwöchige Rehabilitation mit Bewegungs- und Atemtherapie hat ihr nicht geholfen. Der Hausarzt ist ratlos. „Dann können Sie sich ja schon mal für die Rente anmelden“, so seine Aussage, nachdem die Erzieherin fast ein Jahr arbeitsunfähig war.

Für die 54-Jährige keine Option. Sie erkundigt sich auch nach alternativen Therapiemaßnahmen. „Ich habe im Netz nach einem Heilpraktiker in Hannover gesucht.“ Christian Köller arbeitet ganzheitlich. „Der Zustand der Betroffenen ist oft durch vorausgegangene Erkrankungen und Erlebnisse beeinflusst“, so der Heilpraktiker. Micklitza geht regelmäßig zu den Behandlungen. Es geht unter anderem um das Wahrnehmen von Energien und das Therapieren mit Pflanzen und Globuli. „Nach vier Wochen ist die erste Besserung eingetreten. Jetzt bin ich wieder bei 90 Prozent meiner körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit.“ Zuvor sei maximal die Hälfte möglich gewesen, sagt sie.

Inga Micklitza - Post Covid-Patientin © Quelle: Sophie Kirchhoff

Seit einigen Monaten arbeitet die Erzieherin wieder in Vollzeit. Hin und wieder verspürt sie noch Druck und Schmerzen in der Brust und ist schneller erschöpft –„kein Vergleich zu meinem vorherigen Zustand“. Diese Behandlung von einem Heilpraktiker oder einer Heilpraktikerin wird mangels wissenschaftlich nachweisbarer therapeutischer Wirkung von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen. Anamnese und Sitzungen kosten mehrere 100 Euro. Zumindest für Inga Micklitza gut investiertes Geld. „Ich nehme wieder am Leben teil.“

Mit Betäubungsmittel Blutgefäße entspannen

Auch Marie Slagelambers ist krank, und das seit mehr als zwei Jahren. Seit ihrer Corona-Infektion im Oktober 2020 kämpft sie gegen die Spätfolgen der Viruserkrankung. Post Covid lautet die Diagnose, die Symptome sind bei ihr typisch: Chronische Erschöpfung und Konzentrationsschwäche plagen sie. Ohne Pause ist es ihr nicht möglich, mehrere Stunden zu arbeiten. „Am schlimmsten allerdings sind die Geruchs- und Geschmacksstörungen“, sagt die 25-Jährige aus Köln.

Trotz der langen Leidenszeit ist Slagelambers weit davon entfernt aufzugeben. Nach 28 Monaten, die seit der ursprünglichen Infektion vergangen sind, möchte sie endlich wieder ihr altes Leben zurück. Der Weg dorthin führt über Hannover. Eine Arztpraxis behandelt dort Post-Covid-Patienten mit einer für diese Symptomatik neuen Methode. „Seit einem Vierteljahr wenden wir bei Betroffenen die Stellatumblockade an“, erläutert der behandelnde Arzt.





"Viele offizielle Wege ausprobiert": Marie Slagelambers verbrachte bereits fünf Wochen in einer Reha für Post Covid-Patienten. © Quelle: privat

Bei der Methode werden Nervenstränge im Halsbereich betäubt. Sie bewirkt eine Weitstellung der Adern im Versorgungsgebiet und damit eine Verstärkung der Durchblutung und Sauerstoffversorgung des Körpergewebes. Bislang wird die Therapie etwa bei Migräne, Schleudertrauma oder Gesichtsrose angewendet. Ziel der Therapie bei Post Covid soll nun sein, das vegetative Nervensystem einer Art Neustart zu unterziehen. „Das soll meine Symptome lindern, eine vollständige Heilung erwarte ich nicht“, sagt Slagelambers. Dazu werden insgesamt sechs Blockaden gesetzt. Eine einzelne Behandlung kostet 130 Euro, die Kasse übernimmt die Kosten nicht.

„Im Moment ist es eher Trial and Error“

Die Stellatumblockade ist keine neue Methode in der Medizin. Seit Jahrzehnten nutzen Ärztinnen und Ärzte sie zur Schmerztherapie. Im Jahre 2021 allerdings begannen US-amerikanische Mediziner damit, die Methode in der Behandlung von Post Covid einzusetzen – mit Erfolg: Sie berichteten im Oktober 2022 laut Medienberichten bei Patientinnen und Patienten mit Geruchsstörungen von einer Erfolgsquote von 85 Prozent.

Dabei fehlt der Therapie für Post Covid bisher die wissenschaftliche Grundlage. „Im Moment ist es eher Trial and Error“, sagt auch der behandelnde Arzt in Hannover. Das sei der Grund, weshalb die Krankenkassen die kostspielige Behandlung nicht übernehmen, erklärt Jens Ofiera vom Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland: „Ob eine Behandlungsmethode von den Krankenkassen bezahlt wird oder nicht, folgt einer Rechtsgrundlage im Sozialgesetzbuch. Für diese Grundlage bedarf es aussagekräftiger klinischer Studien an großen Patientengruppen, die deutlich über das hinausgehen, was sich bei der Stellatumblockade bisher in Einzelfällen als möglicherweise vielversprechend gezeigt hat.“

Aus Sicht des Allgemeinmediziners Dirk Wiechert aus Bremen, der ebenfalls über die Stellatumblockade als Therapie gegen Post Covid informiert, ist die neue Behandlungsmethode ein guter Ansatz, solange man über Erfahrung verfügt. Er halte die Therapie gegen Post Covid durchaus für zukunftsträchtig. „Ich nenne das translational medicine. Man setzt etwas Bekanntes ein und wendet es auf Gegenwartsprobleme an. Das kann funktionieren.“

Slagelambers ist eine von denen, die die Stellatumblockade testen. Die Behandlung in Hannover ist für sie so etwas wie die letzte Hoffnung. „Ich habe viele Wege ausprobiert“, berichtet sie. Bei drei HNO-Ärzten sei sie in Behandlung gewesen, sie habe Heilpraktiker besucht, verbrachte sogar fünf Wochen in einer Reha für Post-Covid-Patienten und bekomme immer wieder hochdosierte Vitamin-Infusionen. Wirklich geholfen habe das alles nicht. „Jetzt ist es mal an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren“, findet sie. Das Resultat steht noch aus, zwei Anwendungen aber stimmen sie bereits vorsichtig optimistisch.