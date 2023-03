﻿Post Covid: So groß ist das Problem in Niedersachsen

Hannover. Die Corona-Pandemie gerät für die meisten Menschen langsam aus dem Blick – nicht allerdings für diejenigen, die von Post Covid betroffen sind. Menschen mit diesem Syndrom haben noch Monate nach überstandener Infekte starke Einschränkungen wie Neuropathien (Nervenkrankheiten), Durchblutungsstörungen, Fatigue, Herz-und Lungenprobleme. Rund 10 Prozent der Erkrankten sind von langanhaltenden Beschwerden betroffen. Die Krankheit wird gesellschaftlich und auch wirtschaftlich relevant.

So unbekannt die Ursachen, so schwierig die passende Therapie. Denn verwertbare Studien gibt es wegen mangelnder Corona-Erfahrung nicht, und das Bundesgesundheitsamt beginnt erst jetzt, mehr Geld für die Post-Covid-Forschung bereitzustellen. Derweil probieren verzweifelte Betroffene alles aus, was auf den Markt drängt – in der Regel zum Selbstkostenpreis: Blutwäsche, Sauerstoff- und Kältetherapie, Vitamininfusion, Akupunktur, chinesische Kräuter oder Stellatumblockade. Ob diese aber helfen oder die Symptome womöglich verschlimmern, das ist noch unklar.

Wie viele Post-Covid-Patienten gibt es?

Mit der Einführung eines eigenen ICD-Diagnose-Codes ist laut Kassenärztlicher Vereinigung (KVN) seit Januar 2021 die Identifizierung von Post-Covid-Patientinnen und -Patienten in den vertragsärztlichen Abrechnungsdaten erstmalig möglich. Bis zum 3. Quartal 2022 wurde demnach etwa 150.000-mal diese Diagnose gestellt, so KVN-Sprecher Detlef Haffke.

„Die Krankenkassen verfügen dank des Diagnose-Codes über die beste Datenlage“, sagt Professor Tobias Welte, Chefarzt der MHH-Klinik für Pneumologie und Leiter der Long-Covid-Ambulanz. Es gebe allerdings anders als bei vielen anderen Erkrankungen keinen Beweis für Post Covid. Die Diagnose begründe sich auf typische Symptome wie Mattigkeit, Belastungseinschränkung, Konzentrations- und Schlafstörungen sowie Riech- und Geschmacksstörungen im Zusammenhang mit einer durchgemachten Covid-Erkrankung. „Alle diese Symptome können jedoch auch bei anderen Erkrankungen auftreten“, so Welte.

„Die Nachfrage der Patienten übersteigt weiterhin unser Angebot, jedoch mit rückläufiger Tendenz seitdem die Omikron-Variante das Infektionsgeschehen in Deutschland dominiert“, sagt Professor Thomas Fühner, Chefarzt der Pneumologie und Leiter der Long Covid Ambulanz im Krankenhaus Siloah, das zu Klinikum Region Hannover (KRH) gehört.

Welche Veränderungen nehmen die Patienten wahr? Gibt es neue Symptome?

„Bei den Post/Long-Covid-Patienten ähnelt sich das Krankheitsbild. Im Vordergrund stehen weiterhin Fatigue, allgemeine Leistungseinschränkung, Belastungsluftnot und Einschränkungen der Neurokognition“, berichtet Professor Fühner. Mit zunehmender Dauer der Corona-Pandemie werden mehr Langzeitfolgen der Infektion bekannt, heißt es bei der KVN. Eine Studie des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (ZI) zeige unter anderem, dass niedergelassene Hausärzte einen erheblichen Teil der Patientenbetreuung erbringen. Darüber hinaus benötigten 13 Prozent der Patienten eine fachärztliche Betreuung durch Pneumologen und 5 Prozent durch Kardiologen.

Gibt es neue Erkenntnisse zu Symptomen, Ursachen und Behandlung?

Mehr als 200 verschiedene Symptome wurden bisher beschrieben: Häufig Müdigkeit und Kopfschmerzen, Atemnot und geistige Einschränkungen. Forscher haben krankhafte Veränderungen aufgespürt, die viele Beschwerden erklären könnten: Coronaviren oder deren Bestandteile, die in Infizierten überdauern und so Immunreaktionen aufrechterhalten. Weiterhin fanden sich im Blut mancher Betroffener Werkzeuge des Abwehrsystems, die eventuell das Gewebe schädigen: Autoantikörper, die fälschlicherweise Bestandteile des Körpers angreifen, so die KVN.

„In manchen Patientinnen und Patienten wiederum wurden mikroskopisch kleine Gerinnsel in winzigen Blutgefäßen nachgewiesen. Sie stehen im Verdacht, die Sauerstoffversorgung des Gewebes zu beeinträchtigen“, sagt Haffke. „Während es bei der Therapie der akuten Covid-19 Erkrankung klare und eindeutige Therapieempfehlungen gibt, so ist das Verständnis der Pathophysiologie des Post-Covid-Syndrom immer noch lückenhaft. Dementsprechend gibt es bisher keine etablierte medikamentöse Therapie“, erläutert Fühner.

Welche Therapien werden angeboten?

Das ärztliche Vorgehen ist individuell sehr verschieden. Die Leitlinien zu Long/Post-Covid machen hierzu nur wenige Empfehlungen. Zum Beispiel sollte die Abklärung von Fatigue erfolgen, wenn bei einem Patienten unter 60 Jahren schwere Erschöpfung zusammen mit einer verringerten Belastbarkeit, Störungen beim Denken oder der Aufmerksamkeit und Schmerzen auftreten und diese Beschwerden für mehr als sechs Monate bestehen. Und bei Riech- und Geschmacksstörungen empfehlen die Leitlinien den Gang zu einem Hals-Nasen-Ohrenarzt oder einem Neurologen, wenn diese Beschwerden nach drei Monaten noch nicht abgeklungen sind.

„Jenseits von Rehabilitationsmaßnahmen und Prüfung auf Teilnahme an Studien in universitären Zentren bleiben häufig wenig gute Therapiemöglichkeiten bei Post/Long-Covid“, so Fühner. „Es gibt weiterhin eine Reihe von Theorien, dazu gehören immunologische Veränderungen, also Autoantikörper, Mikrozirkulationsstörungen und Störungen im Nervensystem“, sagt Professor Welte. Therapiestudien etwa zur Immunapherese seien begonnen worden – allerdings an ausgewählten, stark betroffenen Patientenkollektiven. „Ergebnisse stehen aus, eine etablierte Therapie gibt es bisher nicht.“

Die Therapie richtet sich laut Welte nach den führenden Beschwerden – das bedeutet Rehabilitations- und Trainingstherapie bei Belastungseinschränkung, neurokognitives Training bei Konzentrationsstörungen und Vergesslichkeit, Riech- und Geschmacksstimulation bei Störungen in diesem Bereich. „Auffällig ist bei Post Covid, dass mehr Menschen betroffen sind, die schon vorher unter im weitesten Sinne psychosomatischen Beschwerden gelitten haben. Deshalb bieten wir auch eine psychologisch/ psychosomatische Beratung an.“

Was halten Experten von alternativen Therapien wie Druckluftkammern?

„Gar nichts“, betont MHH-Professor Welte. Aufgrund der psychischen Komponente der Post Covid Erkrankung sei der Placeboeffekt von Maßnahmen hoch, vor allem wenn diese Maßnahmen teuer seien. „Außerhalb von randomisiert kontrollierten Studien kann man jedem nur abraten, hier Geld in fragwürdige Therapien noch dazu mit Nebenwirkungspotenzial zu investieren.“

Dennoch wird viel ausprobiert. Sport, Atemtraining, Gedächtnisübungen, kalte Wassergüsse à la Kneipp, manuelle Therapie und auch Ergotherapie werden eingesetzt, um zumindest die Symptome zu lindern. „Wir warten händeringend auf positive Studienergebnisse und entsprechende Therapieoptionen. Bei den genannten Verfahren gibt es zumindest bislang keine größeren Studien, die eine Wirksamkeit haben zeigen können“, sagt Professor Fühner.

Ist die Leistungsfähigkeit des Gehirns infolge von Covid 19 beeinträchtigt, kann eine hyperbare Sauerstofftherapie in der Druckkammer helfen. Dabei wird Sauerstoff in sehr hoher Konzentration und mit großem Druck über eine Atemmaske verabreicht. Auf diese Weise wird der Sauerstoff direkt durch die Gefäßwände gedrückt. Ein anderer Behandlungsansatz sind Medikamente, die die Gefäße erweitern, ähnlich wie bei Herz- und Gefäßerkrankungen. Aber auch hier fehlen noch aussagekräftige Studien.

