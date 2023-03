﻿Schließung von Postbank: Bezirksbürgermeister empfiehlt Wechsel der Bank

Nach der Schließung der Filiale der Postbank in Hannovers Südstadt sind viele langjährige Kunden enttäuscht. Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese empfiehlt sogar, sich eine neue Bank zu suchen.

Hannover. Nach der Schließung der Postbank-Filiale Schlägerstraße in Hannovers Südstadt empfiehlt Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese (Grüne) den Kunden, sich eine andere Bank zu suchen. „Viele Bürger wollen wechseln“, sagte Meese in der Sitzung des Stadtbezirksrats. „Ich kann nur sagen, das sollte man auch machen“, betonte er. Er selbst sei langjähriger Postbankkunde. „Aber das ändert sich“, sagte der Grünen-Politiker.

„Das Angebot ist jämmerlich“

Meese griff das Unternehmen mit ungewöhnlich scharfen Worten an. Er habe an der verschlossenen Tür der Postbank-Filiale Nahe des Stephansplatzes „sehr viele verzweifelte ältere Menschen gesehen“, die jetzt nicht mehr wüssten, wie sie ihre Bankgeschäfte erledigen und wo sie Geld abheben sollten, sagte Meese. Die Filiale habe eigentlich zum 11. Februar schließen sollen. „Aber im neuen Jahr war gar nicht mehr geöffnet“, berichtet er. „Es ist ein Armutszeugnis, dass der Konzern nicht in der Lage ist, eine Filiale mit Personal abzudecken“, meint Meese. Das Angebot sei „jämmerlich“.

Meese erinnerte an den Brief, den er als Kunde von dem Unternehmen erhalten habe, unter anderem mit der Formulierung: „Sie sind uns sehr wichtig“. Jetzt fühle er sich, wie viele andere Kunden, von dem Unternehmen abgefertigt.

Postbank verwies auf andere Filialen

Die Postbank hatte die Schließung mit der zunehmenden Nutzung von Onlineangeboten durch die Kundinnen und Kunden begründet. Deshalb würden die Angebote in den Filialen nicht mehr so stark nachgefragt. Die Entscheidung, eine Filiale zu schließen, treffe das Unternehmen nicht leichtfertig, sagte ein Sprecher. „Wir schließen eine Filiale nur dann, wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt“, betonte er. Entscheidend sei vor allem die Art der nachgefragten Leistungen, nicht die Kundenfrequenz. Zu Meeses öffentlichem Aufruf, die Bank zu wechseln, äußerte sich das Unternehmen auf Anfrage nicht.

Die Postbank sei für die Bürgerinnen und Bürger Hannovers nach wie vor eine gute Wahl, sagt Sprecher Hartmut Schlegel. Er verweist auf vier Filialen in der Landeshauptstadt sowie zehn Filialen der Deutschen Post, die Bankdienstleistungen wie Aus- und Einzahlungen sowie Überweisungen anböten, vier davon hätten auch einen Geldautomaten. Außerdem könnten Postbank-Kunden für Barauszahlungen Geldautomaten der Deutschen Bank, der Commerzbank, der UniCredit-Bank und die Kassen der Shell-Stationen kostenlos nutzen. Ergänzend dazu bieten mehrere Einzelhandelsgeschäfte das sogenannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann.

Boykottaufrufe gegen Unternehmen sind in Deutschland durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. Das hatte das Bundesverfassungsgericht schon vor Jahren klargestellt. Auch der Bundesgerichtshof hat in jüngerer Zeit ähnliche Urteile gesprochen.