﻿Gurken für knapp 3 Euro in Hannover: Darum ist das Gemüse so teuer

Die Preise für Gurken sind in den vergangenen Tagen explodiert. Unter 2 Euro ist das Gemüse kaum zu bekommen. Häufig zahlt man über 3 Euro. Eine Spurensuche in Hannover.

Hannover. Selten diskutierten die Menschen so viel über die Salatgurke wie in den vergangenen Tagen. Auslöser war ein viel beachtetes und geteiltes Tiktok-Video, auf dem ein Kunde in einem Hamburger Edeka erbost den stolzen Stückpreis von 3,29 Euro für eine Salatgurke dokumentierte. Ein Einzelfall oder allgemeiner Trend auch in Hannover?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Preise für Gurken gestiegen

Auf dem Wochenmarkt in Döhren lässt sich schnell feststellen, dass die hohen Preise für das beliebte Gemüse auch in Hannover angekommen sind. Von 2,60 bis 3,50 Euro für eine Bio-Gurke reichen die Preise am Freitagmorgen (Stand: 3. März) auf dem Markt. Eine Verkäuferin am Stand eines Biohofes erklärt uns, dass die Preise einen Punkt erreicht hätten, an dem viele Kunden die Gurke in der Auslage liegen lassen würden.

Gemüsehändler rechnet nicht mit sinkenden Preise

In Hannovers Markthalle treffen wir Ahmadzei Nakibula. Der alteingesessene Gemüsehändler, bei dem die Gurke aktuell 2,90 Euro pro Stück kostet, erklärt, dass sich die Kunden noch gedulden müssten, bis sich die Preise normalisieren. Im Falle der Gurke hofft er auf deutsches Gemüse vom Feld, also nicht aus dem Gewächshaus. Mit diesem sei jedoch frühestens ab Mai zu rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch bei ihm verzichten bereits Kunden auf Gurken und andere Gemüse, die nun teurer sind. So beklagt er auch Paprikapreise von über 10 Euro pro Kilogramm oder Blumenkohl für 6,90 Euro. Den Frust der Kunden kann er gut verstehen: „Ich hoffe da ändert sich was. Jetzt aktuell sieht es aber noch nicht danach aus.“

Versteht den Frust der Kunden: Ahmadzei Nakibula von der Frucht Oase in der Markthalle © Quelle: Rainer Dröse

Was macht Gurken und anderes Gemüse aktuell so teuer?

Wie unser RedaktionsNetzwerk Deutschland berichtet, ist der drastische Preisanstieg bei Gurken neben der anhaltenden Inflation vor allem von zwei Faktoren getrieben: Spanien und Marokko als große Exporteure hatten zuletzt mit ungewöhnlich tiefen Temperaturen zu kämpfen, was zu beschädigten Ernten führte. Hinzu kommen die noch immer hohen Energiekosten in Europa, die es Betreibern von Gewächshäusern erschweren, das Gemüse zu erschwinglichen Preisen anzubieten.

Vergleichen lohnt sich

Wer dennoch Gurken kaufen möchte, kann durch ein kurzes Vergleichen der Preise sparen. Vereinzelt findet man die Stange bereits für 1,59 Euro. Auch das ist noch ein stolzer Preis verglichen mit der Zeit vor der starken Inflation der letzten Monate, aber günstiger als die Höchstpreise von 2,90 oder mehr. Selbst innerhalb derselben Supermarktkette können die Preise von Filiale zu Filiale variieren. Genauer hinschauen lohnt sich also.