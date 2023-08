﻿Das Milchhäuschen in der Eilenriede wird zum Konzertort

Premiere für Gesangseinlage

Die Bürgerstiftung hatte zur ersten gemeinschaftlichen Gesangseinlage in die Eilenriede in Hannover eingeladen. Hunderte folgten dem am Wochenende.

