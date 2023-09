﻿Von Papa Pocher bis Peter Shub: Hannovers Stadtgesellschaft schwärmt von Roncalli

Hannover. Die Luft riecht nach Popcorn und gebrannten Mandeln, die Stimmung ist angefüllt mit Vorfreude – Roncalli ist der Stadt und viele Leute aus der Stadtgesellschaft ließen sich die Premiere nicht entgehen. Ganz vorne an der Manege mit dabei: Gerhard Pocher (74), Vater von Oliver Pocher (45). Mit seiner Frau Jutta und den gemeinsamen Freunden Brigitte (lachte herzlich und laut) und Werner (absoluter Zirkusfan) amüsierten sich die Eltern des berühmten Comedians, der aktuell eher weniger Gründe zur Freude hat.

Lieben die Zirkuswelt: Gerhard und Jutta Pocher (sitzen außen) mit ihren Freunden Brigitte und Werner in einer der Logen. © Quelle: Christian Behrens

Der gebürtige Hannoveraner hat seine Ehe mit Amira Pocher (30) vor wenigen Tagen für gescheitert erklärt. Sieben Jahre waren die zwei zusammen, vier davon verheiratet, das Paar hat zwei Söhne (3, 2). „Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist“, offenbarte der 45-Jährige im gemeinsamen Podcast mit seiner Noch-Ehefrau. Ist Papa Pocher traurig über die Trennung? Er zuckt mit den Schultern: „Ich bin seit 50 Jahren verheiratet. Wie heißt es so schön: Marmor, Stein und Eisen bricht ...“, sagte er dazu lediglich. Und hofft, dass die Kinder, seine Enkel, die Situation gut verkraften. Jedenfalls war es schön, den 74-Jährigen wenige Tage nach seinem Geburtstag fit und fröhlich am Waterlooplatz zu sehen. Nicht selbstverständlich, Pocher senior hatte zuletzt einen schweren Schlaganfall erlitten.

Premiere mit Popcorn: Caroline und Martin Prenzler mit ihren Kindern Paul und Neomi. © Quelle: Christian Behrens

Martin (52) und Caroline Prenzler (49) schauten mit ihren Kindern Paul (12, verputzte süßes Popcorn) und Neomi (15) vorbei. Ein Abend mit der Familie, den der Chef der City-Gemeinschaft und die Geschäftsführerin der Parfümerie „Liebe“ entspannt verbrachten. „Hier werden wunderschöne Geschichten erzählt“, schwärmte der 52-Jährige. „Es gibt was zum Weinen, zum Lachen und ganz viel Liebe.“

Schöne Zeit im Zelt: Marc und Pia Staude (links) mit Sarah und Alexander Staude auf dem Waterlooplatz. © Quelle: Christian Behrens

Ihre Familie ist schon viele Jahre mit Roncalli und Direktor Bernhard Paul (76) verbunden, deshalb war für Alexander (41) und Marc Staude (39) ein Besuch der Premiere alternativlos. Die Unternehmerbrüder hatten mit Sarah und Pia ihre Frauen an der Seite. Familienoberhaupt Helmut Staude (75) fehlte, „er macht Urlaub in Island“, verrieten seine Jungs. Der Zirkus kehrt übrigens am 23. September mit einer kleinen Show bei Möbel Staude in Hainholz ein. Wer weiß, vielleicht findet Direktor Paul noch etwas Schönes für sein Zuhause auf Mallorca, das bereits mit einer Küche aus dem hannoverschen Familienunternehmen ausgestattet ist.

Erst Fußball, dann Freude im Zirkus: Christian Bendig und Marian Fritzen mit ihrem Sohn Ludwig kurz vor der Premiere. © Quelle: Christian Behrens

Der Sohn von PR-Mann Christian Bendig (55) und Chefärztin Marian Fritzen (45) hatte vor der Vorstellung gehofft, „dass die Zirkusleute über ein Seil laufen und mit Feuersachen jonglieren“. Und auch wenn das nicht ganz der Fall gewesen ist, war Ludwig (10) begeistert. Ein toller Tag für den Fünftklässler: Mit Papa war er vorher beim Fußball, schaute sich Werder Bremen gegen Mainz an. „Bremen hat 4:0 gewonnen“, jubelte der Junge.

Aus dem Jubeln kam sie gar nicht heraus: Opernintendantin Laura Berman (64) fand die Show „wundervoll, emotional und so wahnsinnig musikalisch“. Sie war mit ihrer Nachbarin und Freundin Holly Becker gekommen, ihres Zeichen Interieur-Königin. „Wir haben uns zuletzt nur geschrieben und nicht gesehen“, so Becker. Da kam die Einladung mehr als gelegen, die Damen – beide sind Amerikanerinnen – hatten sichtlich ihren Spaß.

Plaudern in der Pause: Clown Peter Shub mit Reporterin Mirjana Cvjetković. © Quelle: Christian Behrens

Gleich dahinter saß Peter Shub (66), der in Erinnerungen geschwelgt haben dürfte. Der legendäre Clown war zwischen 1986 und 1992 selbst Teil der Roncalli-Familie. „Es ist ein Nachhausekommen“, so Shub. „Roncalli ist ein Mekka für alle Künstler, jeder will hier spielen.“ Verständlich!

