﻿Magie trifft auf Akrobatik: So war die Premiere von „Zauberhaft“ im GOP-Varieté

Sprechende Stinktiere und emporsteigende Vögel: Das GOP-Varieté startet mit der Premiere von „Zauberhaft“ ins neue Jahr. So haben die Darstellenden das Publikum in Staunen versetzt.

Hannover. Die Tische im Varieté an der Georgstraße waren voll besetzt. Stimmengewirr drang aus allen Ecken. Mit Konfettikanone, Magie und akrobatischen Showeinlagen läutete das GOP das neue Jahr ein. Am Donnerstagabend stand die Premiere von „Zauberhaft“ an, einem Stück, das bereits vor dem ersten Corona-Winter den Saal gefüllt hatte.