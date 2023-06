﻿So wichtig ist Hannovers Apollo-Kino für den „Pride Month“

Ein Monat im Zeichen der Regenbogenflagge: Der Juni ist „Pride Month“, die LGBTQI-Community setzt sich auf vielfältige Weise für ihre Rechte ein. Hannovers Kinobetreiber Torben Scheller ist ein Pionier dieser Richtung. Schon seit mehr als 20 Jahren zeigt er regelmäßig montags im Apollo schwul-lesbische Filmperlen.

Hannover. Die Frage war im Mai 2001 durchaus auch eine betriebswirtschaftliche: „Wie mache ich den Montag spannender?“ Torben Scheller, der neben dem Apollo auch die Raschplatzkinos und die Hochhaus-Lichtspiele betreibt, wollte ein neues Publikum für den Kinosaal an der Limmerstraße gewinnen. Und er erfand die Reihe „MonGay“, in der er Filme zeigte, die sich mit der Lebenswelt von Schwulen auseinandersetzen. „Club der gebrochenen Herzen“, eine romantische Komödie im homosexuellen Milieu mit Timothy Olyphant und Zach Braff in den Hauptrollen, machte den Auftakt.