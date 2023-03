﻿Starfotograf Guido Karp setzt in Hannover Frauen in Szene

Es ist der Mensch, der in den Augen von Guido Karp (60) zählt: Dass darunter häufig Stars wie Robbie Williams (49) und Helene Fischer (38) sind, geht Karp „am Arsch vorbei“. Der Fotograf hat für die Foto-Show „Princess for one Day“ in Hannover Halt gemacht und Frauen abgelichtet.

„Princess for one Day“: Starfotograf Guido Karp ist mit der Aktion in der Region Hannover zu Gast und fotografiert in Laatzen. Michaela Kriete (43) wird vor dem Shooting zurechtgemacht.

Hannover. Er hat diesen besonderen Blick und ein Gefühl, für den richtigen Moment für den Finger am Auslöser – Fotograf Gudio Karp (60). Der Mann, der seit Jahren am Schmelztiegel der Schönen und Reichen an der Westküste Amerikas, in Los Angeles, lebt, kehrte für einen Tag zu uns in die Region Hannover ein. Anstatt Promis wie Robbie Williams (49), Mariah Carey (53) und Helene Fischer (38) holte er die ganz „normale“ Frau von nebenan vor der Linse, „dieses mit dem Starthema geht mir am Arsch vorbei“.

Grund war die Vorher-Nachher-Show „Princess for one Day“, für die der 60-Jährige seit 2002 international als Lead Fotograf tätig ist. Die Regeln dafür sind klar: Man bucht ein Ticket (169 Euro) für eine Stadt, wird von Profis frisiert und geschminkt, Karp macht ein Foto, das man ausgehändigt bekommt.

„Princess for one Day“: Ehe sie zurechtgemacht und von Guido Karp abgelichtet wird, macht dessen Ehefrau Nicole Karp ein Foto von Michaela Kriete – für den Vorher-Nachher-Effekt. © Quelle: Ilona Hottmann

Unter den 15 Damen in der ersten Runde am Vormittag war auch Michaela Kriete (43) aus Laatzen dabei. Weit hatte sie es bis ins Radisson Blue an der Expo Plaza schon mal nicht. „Ich mache das zum ersten Mal“, verrät die 43-Jährige, die im Fernsehen von der Aktion mitbekommen hat. Für sie ist es weitaus mehr, als nur ein schöner Tag: „Ich hatte vor 20 Jahren einen Unfall, mag es seitdem eigentlich nicht mehr, fotografiert zu werden.“ Ein fataler Klassiker am Grill sollte ihr Leben für immer verändern, „jemand hat Spiritus reingekippt. Da war es vorbei mit schön aussehen.“ Große Flächen ihrer Haut an Hals, Ohren, den Armen sind verbrannt.

Pinsel, Puder, Pflegeprodukte: An einem von sechs solcher Schminktische wurden die Frauen im Akkord gestylt. © Quelle: Ilona Hottmann

Nun also das Fotoshooting, wobei Guido Karp das Wort gar nicht mag: „Es gibt ja nur ein Foto, eine Session bei mir kostet 5000 Dollar“. Wie auch immer, Protagonistin Kriete wurde abgelichtet, so wie an dem Tag 100 Frauen auch. Und, wie gefällt ihr das Bild? „Es wirkt ein bisschen künstlich. Was kein Wunder ist, wenn man so zurecht gemacht wird. Ich finde es schön. So sieht man sich sonst ja nicht.“ Von ihrem Mann und einer Freundin gab es Komplimente („Ich sehe darauf 20 Jahre jünger aus“), an die lockigen Haare muss sie sich gewöhnen.

Sieht sich selbst mit anderen Augen: Das ist das Foto, das Michaela Kriete (43) aus Laatzen mit nach Hause genommen hat. © Quelle: Guido Karp

Für Macher Karp war es Teil einer Tour, auf der aktuellen hat er für 4000 Frauen ein Foto gemacht. „Ich fotografiere echte Menschen, das ist das worum es mir geht. Wir unterliegen einem Schönheitswahn, den es so eigentlich kaum gibt.“ Die „Mutti“, die sonst immer zuerst für Familie, den Job, den Hund da ist, „hat so einfach mal drei Stunden nur für sich“. Und hoffentlich ein Foto, auf dem sie sich „wie eine Prinzessin“ fühlt.