﻿Keine Autos, mehr Grün: Stadt Hannover bereitet Umbau der Prinzenstraße vor

Die Umbaupläne für die Prinzenstraße, in der sich unter anderem das Schauspielhaus befindet, gehen nach Informationen dieser Zeitung in die finale Phase. Noch in diesem Monat will die Stadt die Planungen vorstellen.

