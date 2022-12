﻿Pro und contra Silvester-Feuerwerk: Freudige Ekstase oder nerviges Getöse?

Hannover. Der eine hat früher selbst gern geböllert und genießt jetzt lieber einen fröhlichen und ruhigen Silvesterabend. Der andere hat schon weit mehr als zehn Jahre kein Feuerwerk mehr gekauft, zeigt aber Verständnis für eine Portion Ekstase in einem ansonsten vor allem auf Vernunft getrimmten Alltag. Lesen Sie hier die Argumente unserer Redakteure für und gegen die Silvesterböllerei.

Pro Silvesterfeuerwerk

Mein letzter Kauf von Feuerwerk muss mindestens 15 Jahre zurückliegen. Irgendwann wollte ich einfach nicht mehr viele Euros für wenige Minuten Knallerei investieren. Und doch finde ich: Es ist gut, dass viele Menschen wieder diese für sie untrennbar mit dem Jahreswechsel verbundene Tradition ausleben dürfen.

Zweimal musste das Feuerwerk wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Viele Gegner hätten sich gewünscht, dass es niemals wiederbelebt wird. Tatsächlich ist die Kritik daran an vielen Stellen jedoch lauter als das Problem groß. Zwar steigt die Feinstaubbelastung durch Böller und Raketen – je nach Wetterlage – oft deutlich in der Silvesternacht an. Aufs ganze Jahr gesehen ist diese Entwicklung jedoch verglichen mit den Feinstaubmengen, denen wir zum Beispiel permanent durch den Ausstoß von Autoabgasen ausgesetzt sind, zu vernachlässigen.

Der CO2-Ausstoß durch das Silvesterfeuerwerk macht laut Bundesumweltamt jährlich nur 0,00013 Prozent der klimaschädlichen Treibhausemissionen aus. Soll heißen: An einem Tag im Jahr das Autofahren zu untersagen wäre theoretisch weitaus wirkungsvoller in Sachen Klimaschutz als das Silvesterfeuerwerk zu verbieten.

Viele Menschen lieben dieses wohl gerade deshalb so, weil es einmal im Jahr ganz legal einen Ausbruch aus starren Regeln und Vorgaben, eine Portion Ekstase in einem ansonsten vor allem auf Vernunft getrimmten Alltag erlaubt. Silvesterfeuerwerk ist definitiv nicht vernünftig. Gerade deshalb wäre es ohne auf Dauer zum Jahreswechsel aber auch etwas langweilig. Und ich gebe zu: Zumindest am Raketenzauber am Himmel werde auch ich wieder meine Freude haben.

Contra Silvesterfeuerwerk

Zugegeben: Ich habe eine Böllervergangenheit hinter mir. Als Jugendlicher auf dem Dorf. Weil meine Eltern nicht so richtig für Feuerwerk zu haben waren, sind wir Jungs am Neujahrsmorgen los und haben zusammengesammelt, was sich durch Wind, Regen oder Alkoholkonsum in der Silvesternacht nicht entzünden ließ. Das haben wir dann krachen lassen. Nur schon damals galt: Allzu laut durfte es nicht sein. Natürlich trieb ich mich mit zunehmendem Alter in den Nachbardörfern auf feucht-fröhlichen Silvesterpartys herum. Aber während die anderen männlichen Gäste draußen knallten und Raketen abfeuerten, feierte ich drinnen lieber weiter.

Mich jedenfalls nervt die laute Knallerei. Was mögen erst die Menschen denken, die aus der Ukraine oder Syrien vor einem Krieg zu uns geflohen sind? Und wer denkt an das ohnehin seit drei Jahren extrem belastete Personal in den Krankenhäusern, wo jedes Jahr Neujahr Tausende Verletzte behandelt werden müssen, nur weil sie es krachen lassen wollten? Zudem bleiben verängstigte und panische Tiere zurück. Nicht nur Hund und Katze, sondern auch die Wildtiere in Gärten und Stadtparks.

Und was ist eigentlich mit dem Klimawandel? Jedes Silvesterfeuerwerk produziert 2.050 Tonnen Feinstaub, ein Prozent der jedes Jahr insgesamt frei gesetzten Feinstaubmenge in Deutschland. Übrigens: In normalen Jahren muss die Stadtreinigung nur in Hannover 50 Tonnen Feuerwerksmüll beseitigen.

Es geht nicht darum, den Menschen den Spaß zu verderben. Auch ohne Böllerei kann man einen fröhlichen Silvesterabend haben. Man muss es einfach nur versuchen.

Von Christian Bohnenkamp und Mathias Klein