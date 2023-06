﻿Problem bei „Air Defender“: Propellerausfall an Maschine aus Wunstorf

Wunstorf. Triebwerksausfall an einer amerikanischen C-130 „Hercules“ bei „Air Defender 23“: Das Transportflugzeug der Air National Guard aus Arizona hat am Mittwoch am Fliegerhorst Wunstorf zu einer Notlandung ansetzen müssen. Der Flieger kehrte mit nur noch drei funktionierenden Propellermotoren von einer Übungsmission zurück, der vierte stand still. Nach dem Parken rückte sofort die Bundeswehr-Feuerwehr mit Blaulicht an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr, während nach und nach mehrere Transportflieger zurückkehrten. An der C-130 des „Air National Guard Air Force Reserve Command Test Center“ aus Tucson drehte sich der äußere Propeller auf der rechten Seite nicht mehr. Laut Melanie Dittmann, Presseoffizierin am Fliegerhorst, trat die „Luftnotlage“ etwa fünf Minuten vor der Landung auf. „Es wurde niemand verletzt.“

Sofortige Reparatur: US-Soldaten analysieren den Schaden am ausgefallenen Propellertriebwerk der C-130. © Quelle: Peer Hellerling

Die Crew konnte außerdem zuvor alle geplanten Missionselemente durchführen. Das Anrücken der Löschfahrzeuge sei normales Vorgehen bei solch einem Zwischenfall. Dittmann: „Die Einheiten konnten aber schon nach wenigen Minuten wieder abrücken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ursache des technischen Defekts ist unklar, die US-Soldaten begannen schon kurze Zeit nach der Landung mit der Reparatur.

HAZ