﻿Zwischen Frust und freien Terminen: HAZ-Leser schildern ihre Erfahrungen mit der Führerscheinstelle der Region

Leserin Beate Appelt: Alles lief schnell und reibungslos

Der Ärger um die Fahrerlaubnisbehörde der Region reißt offenbar nicht ab. Grund genug, an dieser Stelle einmal eine Lanze für die besagte Stelle der Region zu brechen und ein positives Erlebnis dagegenzuhalten, das sicherlich kein Einzelfall ist.

Ende August hatte ich über die Onlineterminbuchung zwei Termine nacheinander bei der Fahrerlaubnisbehörde der Region in der Hildesheimer Straße gebucht, um gemeinsam mit meinem Mann einen neuen Führerschein zu beantragen respektive den Tausch unserer „alten grauen Lappen“ in kleine neue Führerscheine im Scheckkartenformat zu veranlassen. Gemeinsam haben wir unseren Termin am Montag, 12. September, wahrgenommen: Die Sachbearbeiterin war sehr zuvorkommend-freundlich, die Bearbeitung und Bezahlung (je 30,39 Euro) verliefen schnell und reibungslos, und vier Tage später, am Freitag, 16. September, waren beide neuen Führerscheine bei uns in der Post.

Monatelange Wartezeiten? Das können mein Mann und ich nicht bestätigen. Dr. Beate Appelt, Barsinghausen

Leser Norbert Düppmann: Im Spätmittelalter stehen geblieben

Vielen Dank für diesen Artikel. Es ist nicht zu glauben, worüber Sie berichten beziehungsweise recherchiert haben. Meine Cousine hat vor 20 Jahren mal in Chile gewohnt; da konnte man so etwas schon per Computer online von daheim erledigen. In der Digitalisierung sind wir irgendwo im Spätmittelalter stehen geblieben, oder? Norbert Düppmann, Hannover

Leserin Ulrike Isleif: Telefonieren zwecklos

Nun hat es mich auch ereilt, und ich bin in der Pflicht, meinen „alten grauen Lappen“ in ein absolut fälschungssicheres, digital lesbares Plastikexemplar umtauschen zu müssen.

Wohnhaft in der Region Hannover versuche ich nun, einen Termin für die Angelegenheit zu vereinbaren, lese aber vorab, dass ich, sollte ich vorstellig werden, eine Karteikartenabschrift der ausstellenden Behörde meiner alten Fahrerlaubnis vorzuweisen hätte. Ich drucke mir den erforderlichen „Antrag auf Ausstellung einer Karteikartenabschrift “ aus, gebe alle erforderlichen Daten an und bin gebeten, die Faxnummer der Fahrerlaubnisbehörde anzugeben, die für die Ausstellung meines neuen Führerscheines zuständig ist. Die gibt’s aber nicht, telefonieren zwecklos.

Anregung meinerseits: Für alle Behörden empfehle ich als Warteschleifenuntermalung zur Erbauung potenzieller Antragsteller den Song von Reinhard Mey "Antrag auf Erstellung eines Antragsformulars …" Der stammt aus dem Jahr 1977, ist aber leider nur knapp sechs Minuten lang. Ulrike Isleif, Hemmingen

Leser Uwe und Heidrun Sandau: Man muss flexibel sein

Termin online gebucht bei der Region am 18. Juli für den 25. August. Es waren noch diverse Termine frei, allerdings nichts nach 16 Uhr, aber wir hatten Zeit am Vormittag, da muss man flexibel sein. Der Vorgang dauerte vor Ort 30 Minuten für zwei Führerscheine. Nach zwei Wochen kamen die neuen Plastikkarten mit der Post. Da gibt es nichts zu beanstanden.Uwe und Heidrun Sandau, Gehrden-Lemmie

Leser Eckhard Gramann: Freie Tage schnell verfügbar

Ich habe eine andere Erfahrung gemacht: Anfang August habe ich im Urlaub in Schottland meine Geldbörse verloren. Darin waren auch mein Personalausweis und Führerschein. Ich habe zwei Wochen lang vergeblich gewartet, ob ein lieber Schotte es gefunden hat und mir zuschickt. Dann habe ich einen Termin über die Hannover.de-Webseite im Bürgeramt am Schützenplatz gebucht. Der erste freie Termin war bereits zwei Tage später verfügbar. Die freundlichen Damen haben gleich beide Ausweise bestellt, die ich nach neun Wochen im neuen Portemonnaie habe. Besser hätte es nicht laufen können. Vielen Dank an das Bürgeramt am Schützenplatz! Eckhard Gramann, Hannover

Leser Klaus Dilger: Nicht vorbereitet

Es ist nahezu unglaublich. Auf das Fristende der Umtauschpflicht für meine 1977 ausgestellte Fahrerlaubnis wurde ich sehr eindringlich hingewiesen. Meinen Antrag inklusive neuem Foto und altem Führerschein habe ich persönlich am 18. Januar 2022 abgegeben. Anfang April traute ich mich, per E-Mail nachzufragen, wann mir denn die neue Fahrerlaubnis, wie zugesichert, zugestellt würde. Nach relativ kurzer Zeit, 16 Tage später, wurde mir erklärt, dass man meinen Umtauschwunsch zügig abarbeiten werde, ein Versand der neuen Fahrerlaubnis aber nicht funktionieren werde. Ich müsse persönlich vorbeischauen und die Fahrerlaubnis abholen. Am 18. August, also nur sieben Monate später, erhielt ich nach einer Wartezeit von etwa eineinhalb Stunden die kleine Karte.

Fazit: Schon seltsam, dass eine Behörde auf den selbst inszenierten Ansturm nicht vorbereitet ist. Klaus Dilger, Seelze

Leserin Renate Blanke: Es ist zum Haareraufen

Neun Wochen? Das können wir locker toppen! Meinem Mann wurde im Oktober 2021 seine Geldbörse mit allen Dokumenten gestohlen. Nun warten wir seit dem 17. November 2021 – also seit mehr als zehn Monaten – auf den neuen Führerschein. Ab und an kommt auf unsere Nachfrage von der Region Hannover eine E-Mail, dass die Karteikartenabschrift von der Behörde in Hannover noch fehlen würde. Diese wurde mehrfach angefordert. Es ist zum Haareraufen, wie diese Behörden mit ihren Bürgern umgehen. Renate Blanke, Pattensen

Von HAZ