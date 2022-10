﻿Probleme im Schülerverkehr: Regiobus in Hannover kündigt Subunternehmen

Um das seit Längerem anhaltende Chaos im Schülerverkehr in den Griff zu bekommen, hat die Regiobus in der Region Hannover einem Subunternehmer fristlos gekündigt und will die Linien selbst fahren. Verbunden ist das mit Fahrplankürzungen auf insgesamt 20 anderen Linien, die von sofort in Kraft treten.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket